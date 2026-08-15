В Україні виникли масові проблеми з безготівковою оплатою "ПриватБанку": що відомо

По всій країні у власників карт "ПриватБанку" виникли проблеми з безготівковою оплатою. Покупці скаржаться на збої.

У суботу вдень, 15 серпня, по всій Україні неможливо здійснити безготівкову оплату. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

Зазначається, що банківські картки й термінали працюють зі збоями від самого ранку, але при цьому в деяких випадках гроші все ж таки списуються.

Наразі, як стверджується, у супермаркетах вже створилися черги з покупців, які намагаються здійснити оплату за товари.

Про проблеми у банку свідчить і моніторинговий портал Downdetector.

Моніторинг активності ПриватБанку Фото: скріншот

У "ПриватБанку" підтвердили, що в роботі декількох сервісів насправді виникли складнощі, але команда фахівців вже вирішує наявну проблему.

"Незабаром все повернеться у звичний ритм", — пообіцяли у фінансовій установі.

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Жарт від команди Приватбанку Фото: соцмережi

"Хтось сів на кнопку, виправляємо", — пожартували у "ПриватБанку".

Натомість клієнтів наразі турбує, чи повернуться на баланс кошти, які були списані, але не зараховані у результаті помилки.

Українці звертаються до ПриватБанку Фото: скріншот

Нагадаємо, 5 червня українці, які спробували скористатись послугами "ПриватБанку", повідомляли про збій. Зокрема, у клієнтів не було можливості зайти на сайт та скористатись послугами електронного банкінгу.

Раніше, 2 червня, проблеми у "ПриватБанку" зачепили і десктопну версію, і мобільний додаток. Окрім того, також не працювали соціальні мережі, месенджери, хмарні сервіси та ігрові платформи, зокрема Facebook, Viber, Roblox, Google, Claude, Canva, Netflix та ін.