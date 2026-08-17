Сколько будет стоить кубометр: украинцев предупредили о цене на газ, которую будут платить уже с сентября

В сентябре 2026 года клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Об этом сообщили в самой компании "Нафтогаз".

Компания отмечает, что тариф "Фиксированный" будет действовать с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.

Цена 7,96 грн за кубометр установлена в соответствии с тарифным планом "Фиксированный". Она действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно.

Клиенты оплачивают газ по фактическому объему потребления до 25 числа следующего месяца. Счета можно получить в личном кабинете или через чат-бота.

Клиенты, имеющие право на льготы и субсидии, также могут пользоваться тарифом "Фиксированный". Смена тарифного плана не влияет на наличие или начисление льгот и субсидий.

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Как работают тарифы "Нафтогаза"

"Нафтогаз" предлагает бытовым клиентам тарифные планы с различными условиями. На официальном сайте компании можно ознакомиться с актуальными предложениями, их стоимостью и сроком действия.

Для тарифа "Фиксированный" цена устанавливается на определенный период, а оплата производится после потребления — за фактически использованный объем газа. Условия тарифного плана предусматривают оплату по счету до 25 числа месяца.

Кроме того, "Нафтогаз" поясняет, что стоимость самого газа и его распределение — это разные платежи. Поэтому цена 7,96 грн за кубометр не включает оплату услуг оператора газораспределительной сети.

Напомним, что в Украине с 2027 года может начаться поэтапное повышение тарифов на газ, и к 2029 году цена для населения может вырасти до 15 грн за кубометр. В таком случае расходы на газ для людей с минимальной пенсией могут достигать 14,5% от размера выплаты.

Энергоэксперт Владимир Омельченко также заявлял, что предстоящая зима может быть сложной, но не обязательно катастрофической. Он отмечал, что даже при прогнозах о возможных отключениях электроэнергии до 20 часов в сутки наихудший сценарий не является неизбежным, поскольку украинская энергосистема располагает ресурсами для стабильной работы.