Скільки коштуватиме кубометр: українців попередили про ціну на газ, яку платитимуть уже з вересня

У вересні 2026 року клієнти "Нафтогазу" платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр. Така ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Про це повідомили в самому “Нафтогазі”.

Компанія зазначає, що тариф “Фіксований” діятиме з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.

Ціна 7,96 грн за кубометр встановлена за тарифним планом “Фіксований”. Вона діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.

Клієнти оплачують газ за фактичним обсягом споживання до 25 числа наступного місяця. Рахунки можна отримати в особистому кабінеті або чат-боті.

Клієнти з пільгами та субсидіями також можуть користуватися тарифом “Фіксований”. Зміна тарифного плану не впливає на наявність або нарахування пільг і субсидій.

Як працюють тарифи “Нафтогазу”

“Нафтогаз” пропонує побутовим клієнтам тарифні плани з різними умовами. На офіційній сторінці компанії можна переглянути актуальні пропозиції, їхню ціну та строк дії.

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Для тарифу “Фіксований” ціна встановлюється на визначений період, а оплата здійснюється після споживання — за фактично використаний обсяг газу. Умови тарифного плану передбачають розрахунок за рахунком до 25 числа місяця.

Окремо “Нафтогаз” пояснює, що вартість самого газу та його розподіл — це різні платежі. Тому ціна 7,96 грн за кубометр не включає оплату послуг оператора газорозподільної мережі.

Нагадаємо, що в Україні з 2027 року може розпочатися поетапне підвищення тарифів на газ, і до 2029-го ціна для населення може зрости до 15 грн за кубометр. У такому разі витрати на газ для людей із мінімальною пенсією можуть сягати 14,5% від розміру виплати.

Енергоексперт Володимир Омельченко також заявляв, що майбутня зима може бути складною, але не обов’язково катастрофічною. Він зазначав, що навіть за прогнозів про можливі відключення електроенергії до 20 годин на добу найгірший сценарій не є неминучим, оскільки українська енергосистема має ресурси для стабільної роботи.