Во Львовской области суд оштрафовал мать 16-летней беременной девушки. Адвокаты разъяснили, можно ли наказывать родителей за сам факт беременности несовершеннолетней, и рассказали, какая именно ответственность за воспитание детей возлагается на родителей.

Во Львовской области суд привлек женщину к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как сообщает NTA со ссылкой на решение Жовковского районного суда, мать 16-летней девушки была оштрафована после того, как правоохранители выявили половые отношения ее дочери с несовершеннолетним юношей, в результате которых наступила беременность. Фокус решил разобраться, могут ли родителей наказывать за сам факт беременности несовершеннолетней дочери, что именно считать "виной" и ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей.

Несовершеннолетняя дочь забеременела — матери назначили штраф

По данным СМИ, правоохранители составили на мать административный протокол за уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Женщина признала свою вину и раскаялась. А суд назначил ей штраф в размере 850 грн и обязал уплатить 665 грн судебного сбора. Информации о привлечении к ответственности несовершеннолетнего отца ребенка в приведенных материалах нет.

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За что родителей могут привлечь к ответственности

Как пояснил Фокусу руководитель адвокатского бюро "Юрия Панчука", адвокат Юрий Панчук, права и обязанности родителей в отношении воспитания детей закреплены в Конституции Украины, Семейном кодексе и законе Украины "Об охране детства".

"Ответственность за воспитание детей лежит на родителях", — отмечает эксперт.

По словам адвоката, правовое регулирование предусматривает равную ответственность родителей за воспитание, обучение и развитие ребенка.

Он отметил, что в случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Статья 184 КоАП предусматривает административную ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей

По словам адвоката, административная ответственность может наступать в случае уклонения от выполнения обязанностей по воспитанию и обеспечению ребенка необходимыми условиями для развития. Закон предусматривает наложение штрафов и других санкций с целью устранения нарушений и предотвращения их повторения.

Штрафы для родителей: что предусматривает закон

Как отмечает Юрий Панчук, если родители или лица, их заменяющие, уклоняются от обеспечения ребенка необходимыми условиями жизни, обучения и воспитания, им может грозить предупреждение или штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Адвокат также обращает внимание на ответственность за административное правонарушение, совершенное ребенком в возрасте от 14 до 16 лет. В таком случае родителям может грозить штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а если ребенок не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, — от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае совершения им преступления.

Кроме того, закон предусматривает ответственность за невыполнение решения органа опеки и попечительства об участии в воспитании ребенка и общении с ним того из родителей, кто проживает отдельно. По словам Панчука, за такое нарушение предусмотрен штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение — от 150 до 300.

Наказывают ли родителей за беременность дочери?

На этот вопрос Фокусу ответил адвокат, управляющий партнер АО "Winner Partners" Сергей Литвиненко.

По его словам, беременность несовершеннолетней сама по себе не является основанием для привлечения её родителей к административной ответственности по статье 184 КоАП.

Сам факт беременности несовершеннолетней не влечет за собой автоматическую ответственность её родителей. Для применения статьи 184 КоАП речь должна идти о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, тогда как в случае с девушкой младше 16 лет отдельную правовую оценку могут получить действия её партнера

"С юридической точки зрения беременность несовершеннолетнего лица не является основанием для привлечения родителей к административной ответственности по ст. 184 КоАП. Законодательство предусматривает наказание за уклонение от обеспечения условий жизни и воспитания, а не за факты биологии или личной жизни ребенка", — отметил он и подчеркнул, что трактовать беременность как "вину родителей" юридически необоснованно.

"Если девочка учится, проживает в надлежащих условиях и получает необходимую заботу, налагать какие-либо штрафы на родителей не имеют права", — отметил Литвиненко.

Если девушке ещё нет 16 лет

Отдельно Сергей Литвиненко обращает внимание на ситуацию, когда девушке ещё не исполнилось 16 лет.

"Если же девушке не исполнилось 16 лет, юридическое внимание должно быть сосредоточено на действиях её партнёра в контексте Уголовного кодекса Украины, а не на наказании семьи за беременность", — поясняет адвокат.

Поэтому в такой ситуации речь должна идти, прежде всего, о правовой оценке действий партнера несовершеннолетней.

В каких случаях родители могут понести уголовную ответственность

Юрий Панчук также отмечает, что закон предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность родителей, опекунов или попечителей.

В частности, по его словам, статья 166 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за злонамеренное неисполнение установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, если это повлекло тяжкие последствия.

За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Адвокат также подчеркивает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. За вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, в частности в пьянство, попрошайничество или азартные игры, законом предусмотрена уголовная ответственность.

Отдельно Юрий Панчук отмечает, что другая статья кодекса предусматривает административную ответственность за доведение родителями несовершеннолетнего до состояния опьянения.

Почему существует ювенальная профилактика

Эксперт также обращает внимание на роль ювенальной профилактики в защите прав детей.

"Стоит отметить, что государство и правоохранительная система в целом максимально ориентированы на защиту прав детей. Именно благодаря этому были созданы подразделения по ювенальной профилактике", — говорит он.

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По словам Панчука, эти подразделения занимаются профилактикой административных и уголовных правонарушений среди детей, защитой детей от посягательств и жестокого обращения, а также взаимодействуют с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Напомним, ранее "Фокус" рассказывал историю украинки, которую в одном из европейских аэропортов во время прохождения контроля попросили раздеться почти до нижнего белья прямо в общем зале.