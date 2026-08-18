На Львівщині суд оштрафував матір 16-річної вагітної дівчини. Адвокати пояснили, чи можуть батьків карати за сам факт вагітності неповнолітньої та розповіли, яка саме відповідальність за виховання дітей покладається на батьків.

У Львівській області суд притягнув жінку до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Як передає NTA із посиланням на рішення Жовківського районного суду, матір 16-річної дівчини оштрафували після того, як правоохоронці виявили статеві стосунки її доньки з неповнолітнім хлопцем, унаслідок яких настала вагітність. Фокус вирішив розібратися, чи можуть батьків карати за сам факт вагітності неповнолітньої дитини, що саме вважати "провиною" і неналежним виконанням батьками своїх обов’язків.

Неповнолітня донька завагітніла — матері штраф

За даними ЗМІ, правоохоронці склали на матір адміністративний протокол за ухилення від виконання обов'язків щодо виховання дитини. Жінка визнала провину та розкаялася. А суд призначив їй штраф у розмірі 850 грн і зобов'язав сплатити 665 грн судового збору. Інформації про притягнення до відповідальності неповнолітнього батька дитини у наведених матеріалах немає.

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За що батьків можуть притягнути до відповідальності

Як пояснив Фокусу керуючий адвокатського бюро "Юрія Панчука", адвокат Юрій Панчук, права та обов'язки батьків щодо виховання дітей закріплені в Конституції України, Сімейному кодексі та законі України "Про охорону дитинства".

"Відповідальність за виховання дітей покладається на батьків", — наголошує експерт.

За словами адвоката, правова регламентація передбачає однакову відповідальність батьків за виховання, навчання і розвиток дитини.

Він зазначив, що у разі неналежного виконання батьками своїх обов'язків вони можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Стаття 184 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за невиконання обов'язків щодо виховання дітей

За словами адвоката, адміністративна відповідальність може наставати у разі ухилення від виконання обов'язків щодо виховання та забезпечення дитини необхідними умовами для розвитку. Закон передбачає накладення штрафів та інші санкції з метою усунення порушень і попередження їх повторення.

Штрафи батькам: що передбачає закон

Як зазначає Юрій Панчук, коли батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від забезпечення дитини необхідними умовами життя, навчання та виховання, їм може загрожувати попередження або штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі повторного правопорушення йдеться про штраф від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адвокат також звертає увагу на відповідальність за адміністративне правопорушення дитини віком від 14 до 16 років. У такому випадку батькам може загрожувати штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а якщо дитина не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність, — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у випадку скоєння нею злочину.

Окремо закон передбачає відповідальність за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо. За словами Панчука, за таке порушення передбачений штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення — від 150 до 300.

Чи карають батьків саме за вагітність доньки

На це питання Фокусу відповів адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Сергій Литвиненко.

За його словами, вагітність неповнолітньої сама по собі не є підставою для притягнення її батьків до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП.

Сам факт вагітності неповнолітньої не означає автоматичної відповідальності її батьків. Для застосування статті 184 КУпАП має йтися про неналежне виконання батьківських обов'язків, тоді як у випадку дівчини молодше 16 років окрему правову оцінку можуть отримати дії її партнера

"З юридичної точки зору вагітність неповнолітньої особи не є підставою для притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Законодавство карає за ухилення від забезпечення умов життя та виховання, а не за факти біології чи особистого життя дитини", — зазначив він і наголосив, що трактувати вагітність як "провину батьків" юридично безпідставно.

"Якщо дівчина навчається, проживає у належних умовах та отримує необхідне піклування, жодних штрафів на батьків накладати не мають права", — зазначив Литвиненко.

Якщо дівчині ще немає 16 років

Окремо Сергій Литвиненко звертає увагу на ситуацію, коли дівчині ще не виповнилося 16 років.

"Якщо ж дівчині не виповнилося 16 років, юридична увага має бути спрямована на дії її партнера в контексті Кримінального кодексу України, а не на покарання родини за вагітність", — пояснює адвокат.

Тож, у такій ситуації питання має стосуватися передусім правової оцінки дій партнера неповнолітньої.

Коли для батьків може настати кримінальна відповідальність

Юрій Панчук також звертає увагу, що закон передбачає не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність батьків, опікунів чи піклувальників.

Зокрема, за його словами, стаття 166 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за злісне невиконання встановлених законом обов'язків щодо догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

За таке правопорушення передбачено обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Адвокат також наголошує на відповідальності за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. За втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, зокрема пияцтво, жебрацтво чи азартні ігри, закон передбачає кримінальну відповідальність.

Окремо Юрій Панчук зазначає, що інша стаття кодексу встановлює адміністративну відповідальність за доведення батьками неповнолітньої особи до стану сп'яніння.

Чому існує ювенальна превенція

Експерт також звертає увагу на роль ювенальної превенції у захисті прав дітей.

"Варто зазначити, що держава та правоохоронна система в цілому максимально націлені на захист прав дітей. Саме завдяки цьому було створено підрозділи ювенальної превенції", — каже він.

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За словами Панчука, ці підрозділи займаються профілактикою адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей, захистом дітей від посягань та жорстокого поводження, а також взаємодіють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію українки, яку в одному з європейських аеропортів під час проходження контролю попросили роздягнутися майже до спідньої білизни просто в загальному залі.