Вас просять роздягнутися на паспортному контролі? Юристи пояснили, де проходить межа закону

Огляд до білизни на паспортному контролі. Юристи пояснили, коли це законно, а коли ні, які правила діють в Україні та за кордоном і як захистити свої права пасажирам під час подорожей світом.

Історія українки, яку в одному з європейських аеропортів під час проходження контролю попросили роздягнутися майже до спідньої білизни просто в загальному залі, змусила Фокус розглянути цю тему у юридичній площині. Адже подібні випадки викликають багато запитань: чи законні такі вимоги, хто має право проводити особистий огляд на паспортному контролі та як захистити свої права?

"На паспортному контролі змусили роздягнутися": що сталося в аеропорту Польщі

Днями молоду пасажирку з України під час проходження паспортного контролю в аеропорту ім. Шопена у Варшаві змусили роздягнутися просто в загальній залі, на очах у інших пасажирів, залишивши на ній лише спідню білизну.

Аеропорт ім. Шопена у Варшаві Фото: Вікіпедія

Про інцидент розповіла мати дівчини.

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"На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одягу бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а прямо в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки?" — написала вона у Facebook.

Публікація швидко набрала поширення та спричинила дискусію — чи можуть прикордонники або митники вимагати, щоб пасажир роздягнувся, де проходить межа між законним особистим оглядом і порушенням прав людини та як діяти, якщо процедура проводиться з порушеннями.

"Реакція очевидна: сором, розгубленість і відчуття, що тебе принизили, а поскаржитися нема кому, адже ти в чужій країні, поспішаєш на рейс, а перед тобою людина в формі. Але на практиці навіть у цій ситуації в пасажира є права, і знати їх варто заздалегідь", — коментує ситуацію Фокусу адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Сергій Литвиненко.

Особистий огляд в аеропорту можливий, але лише за наявності законних підстав і з дотриманням процедури

Коли можуть проводити особистий огляд

За словами адвоката, особистий огляд є винятковою процедурою, що застосовують лише тоді, коли існує обґрунтована підозра щодо приховування пасажиром заборонених предметів, зброї, наркотичних речовин або незадекларованих коштів.

"Сама можливість такого огляду закладена і в законодавстві України, і в правилах більшості країн, куди ми літаємо, і в міжнародних актах на кшталт Шенгенського кодексу про кордони. Але право на огляд — це не право робити це як завгодно. Форма, місце і спосіб проведення огляду так само регламентовані, як і сама можливість його призначити", — пояснює Сергій Литвиненко.

Митники мають право на особистий огляд, але це винятковий захід (ст. 340 Митного кодексу України та аналогічні норми в інших країнах). Він застосовується лише, коли є конкретні, обґрунтовані підозри, що ви приховуєте на тілі чи всередині нього контрабанду, наркотики чи зброю

Із експертом погоджується юристка Діна Дрижакова, водночас звертає увагу, що багато пасажирів плутають різні види контролю. Проте ніхто не має права примушувати людину знімати одяг в загальній залі.

"Паспортний контроль (прикордонники) та митний контроль (митники) — це абсолютно різні служби, і жодна з них не має права роздягати вас "просто так" або в загальній черзі", — пояснює Діна Дрижакова.

Стандартний контроль безпеки, коли пасажира просять зняти ремінь, взуття чи верхній одяг перед проходженням рамки металодетектора або сканера, є звичайною процедурою авіаційної безпеки. А особистий огляд із роздяганням до білизни або повністю — це вже винятковий захід.

Хто має право вимагати роздягання

Діна Дрижакова наголошує, що прикордонники не можуть проводити особистий огляд для пошуку контрабанди: "Прикордонники (паспортний контроль) взагалі не мають права проводити роздягання з метою пошуку контрабанди чи цінностей — це парафія митниці. Прикордонний контроль перевіряє лише документи та законність перетину кордону".

Прикордонники (паспортний контроль) взагалі не мають права проводити роздягання з метою пошуку контрабанди чи цінностей — це парафія митниці. Прикордонний контроль перевіряє лише документи та законність перетину кордону

Водночас митники можуть ініціювати особистий огляд лише за наявності конкретних і обґрунтованих підозр.

"Митники мають право на особистий огляд, але це винятковий захід. Він застосовується лише тоді, коли є конкретні, обґрунтовані підозри, що ви приховуєте на тілі чи всередині нього контрабанду, наркотики чи зброю", — пояснює юристка.

Європейська конвенція з прав людини захищає право пасажирів на приватне життя та тілесну недоторканність

Головне правило — гідність важливіша за формальності

Сергій Литвиненко наголошує, що навіть у разі законності огляду, це не означає, що його можуть проводити у будь-який спосіб.

"Головний принцип, який діє практично в усіх правових системах, — будь-який огляд людини має відбуватися з повагою до її гідності. Таке формулювання закріплене і в Конституції України, і в Європейській конвенції з прав людини, яка захищає приватне життя кожного незалежно від громадянства", — зазначає адвокат.

Якщо огляд передбачає роздягання, це не має відбуватися у загальній залі

Саме із цього принципу випливають конкретні вимоги до проведення процедури.

Як має проходити законний особистий огляд: права пасажирів

Людині мають пред'явити письмове рішення керівника митного органу із зазначенням підстав проведення огляду. Огляд, пов'язаний із роздяганням, має здійснюватися в окремому приміщенні, а не в загальному залі на очах у сторонніх. Огляд має проводити посадовець тієї ж статі, що й особа, яка подорожує. Пасажир\ка має право знати, навіщо саме проводиться огляд, і може попросити пояснення підстав. За бажанням людини при огляді може бути присутній свідок або представник,наприклад, консульський працівник, якщо огляд відбувається за кордоном. Медичні маніпуляції, обстеження тіла можуть проводити виключно медичні працівники. Складається протокол у трьох примірниках, один із яких видають пасажиру. До нього можна внести власні зауваження.

Якщо є можливість, попросіть присутності свідка — супутника, колеги, а за кордоном — зв'яжіться з консульством України, щойно це стане можливим

"Якщо ваші права були порушені, обов'язково власноруч напишіть про це в графі "Зауваження/Заяви". Лише після цього ставте підпис і забирайте свою копію", — радить Діна Дрижакова.

Якщо хоча б одна із цих умов порушується, це вже вихід за межі законної процедури.

"Огляд у загальному приміщенні, представником іншої статі, без пояснення причин — це вже вихід за межі законної процедури, а не "особливості роботи прикордонної служби"", — пояснює Сергій Литвиненко.

Що робити після інциденту

Якщо процедура відбулася з порушеннями, юристи радять не залишати ситуацію без реакції.

Сергій Литвиненко рекомендує якомога швидше письмово зафіксувати всі деталі події: дату, час, місце, прізвища посадовців і можливих свідків.

Після цього можна:

подати офіційну скаргу до адміністрації аеропорту або відповідної служби;

звернутися до консульської установи України, якщо інцидент стався за кордоном;

повідомити про порушення Омбудсмана або компетентні органи;

у разі серйозних порушень після проходження всіх національних процедур звернутися до Європейського суду з прав людини.

Права пасажирів під час проходження паспортного контролю Фото: З відкритих джерел

Що про права пасажирів говорить міжнародне право

Діна Дрижакова нагадує, що Європейська конвенція з прав людини захищає право людини на приватне життя та тілесну недоторканність.

Навіть у США, де правила безпеки після терактів 11 вересня є одними з найсуворіших у світі, пасажир може відмовитися від сканера тіла на користь фізичного огляду працівником тієї ж статі в окремому приміщенні.

Якщо вас просять зайти в окрему кімнату і роздягнутися, закон жорстко регламентує цю процедуру. Кожен крок митників має відповідати таким правилам

За словами юристки, примусове роздягання без належних правових підстав міжнародні суди можуть розцінювати як приниження людської гідності та серйозне порушення прав людини.

Прикордонний і митний контроль є законними процедурами, однак вони не скасовують базових прав людини.

Головний принцип, який діє практично в усіх правових системах — будь-який огляд людини має відбуватися з повагою до її гідності

"Прикордонний та митний контроль — законна і потрібна процедура, і жоден пасажир не застрахований від того, що саме його зупинять для перевірки. Але законність мети не виправдовує будь-яку форму її виконання. Право на гідність не зникає в момент проходження паспортного контролю. Знати про це — спосіб захистити себе спокійно, впевнено і без зайвого приниження", — підсумовує адвокат Сергій Литвиненко.

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"Якщо ви стали жертвою незаконного роздягання на кордоні, обов'язково звертайтеся зі скаргою на гарячу лінію ДПСУ/Держмитслужби (якщо це в Україні), до Офісу Омбудсмана або консульства України (якщо це сталося за кордоном), а також фіксуйте цей факт разом із юристами для подальшого судового позову", — рекомендує юристка Діна Дрижакова.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про інцидент у міському автобусі польського міста Бельсько-Бяла. Там чоловік агресивно ображав трьох українських підлітків, вимагав, щоб вони "поверталися до України", та фізично їх залякував. Після розголосу в соцмережах поліція встановила особу нападника — ним виявився працівник муніципального транспортного підприємства.