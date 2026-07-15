Усі речі передивляються: стюардеса розказала правду про перевірку багажу в аеропорту

Стюардеса зі Львова Тетяна Іваніхіна розповіла у своєму TikTok, що трапляється з павербанками та іншими речима після того, як їх не пропустили з вашим багажем на літак.

До речі, Тетяна за освітою хореограф, але вже спробувала себе у багатьох професіях — від робітниці готелю, фотографки та SMM-ниці до секретарки у деканаті університету. Кілька років тому дівчина вирішила кардинально змінити своє життя й після закінчення профільних курсів стала стюардесою. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу вона погодилась відповісти на 23 каверзних запитання.

Як перевірять багаж перед літаком

"Яку перевірку проходить ваша велика валіза перед тим, як потрапити на літак? Повірте, якби валізи не перевіряли, то багато поганих людей використали б це у своїх цілях", — каже Тетяна.

За словами стюардеси, валізи відправляють на спеціальний сканер.

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"Якщо у валізі виявляється щось підозріле, можуть викликати пасажира для того, щоб він був присутній для додаткової перевірки. Або просто відкрити валізу для того, щоб подивитися самим", — додала українка.

Тетяна Іваніхіна Фото: Lvovna_morkovna | Instagram

Куди діваються речі

Тетяна наголошує, що людина обовʼязково дізнається, чи відкривали її валізу, бо там залишають спеціальну записку.

"Є заборонені предмети до перевезення в багажному відділенні. Наприклад, всі знають про павербанки. Тому такі предмети вилучають. Куди вони діваються потім — їх утилізують. Ніхто собі додому нічого не забирає", — додала стюардеса.

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