Все вещи проверяют: стюардесса рассказала правду о досмотре багажа в аэропорту

Стюардесса из Львова Татьяна Иванихина рассказала в своём TikTok, что происходит с портативными зарядными устройствами и другими вещами после того, как их не пропустили вместе с багажом на борт самолёта.

Кстати, Татьяна по образованию хореограф, но уже попробовала себя во многих профессиях — от сотрудницы отеля, фотографа и SMM-специалиста до секретарши в деканате университета. Несколько лет назад девушка решила кардинально изменить свою жизнь и после окончания профильных курсов стала стюардессой. В эксклюзивном интервью Фокусу она согласилась ответить на 23 каверзных вопроса.

Как проверяют багаж перед посадкой на самолет

"Какую проверку проходит ваш большой чемодан, прежде чем попасть в самолет? Поверьте, если бы чемоданы не проверяли, то многие злоумышленники воспользовались бы этим в своих целях", — говорит Татьяна.

По словам стюардессы, чемоданы проходят через специальный сканер.

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"Если в чемодане обнаруживается что-то подозрительное, пассажира могут вызвать, чтобы он присутствовал при дополнительной проверке. Или просто открыть чемодан, чтобы самим посмотреть", — добавила украинка.

Татьяна Иванихина Фото: Lvovna_morkovna | Instagram

Куда деваются вещи

Татьяна отмечает, что человек обязательно узнает, вскрывали ли его чемодан, потому что там оставляют специальную записку.

"Есть предметы, запрещенные к перевозке в багажном отделении. Например, все знают о портативных зарядных устройствах. Поэтому такие предметы изымают. Куда они деваются потом — их утилизируют. Никто себе домой ничего не забирает", — добавила стюардесса.

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