Мати за кордоном — батька можуть звільнити від мобілізації: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує надати відстрочку від мобілізації одному з батьків, якщо другий постійно живе за кордоном або перебуває там щонайменше 90 днів протягом року.

Про це повідомили у законопроєкті №15494, зареєстрованому 10 серпня 2026 року.

Ініціатором документа є народний депутат Георгій Мазурашу.

За його пропозицією, відстрочку зможе отримати батько, який залишається в Україні та самостійно виховує дитину через тривале перебування матері за кордоном.

"Розглядати варіант мобілізувати єдину найближчу для дитини рідну людину, яка є поруч в Україні, — не гуманно, як мінімум", — вважає Мазурашу.

Також законопроєкт передбачає відстрочку для громадян, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час волонтерської діяльності в районах бойових дій або внаслідок ракетних ударів, бомбардувань чи безпосередніх бойових дій.

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Наразі така підстава поширюється на військовозобов’язаних, чиї близькі родичі — чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний чи неповнорідний брат або сестра — загинули або зникли безвісти на фронті.

Наразі законопроєкт №15494 передали на розгляд керівництву Верховної Ради. Запропоновані зміни поки не діють — вони можуть набути чинності лише після розгляду та ухвалення законопроєкту парламентом, підписання його Президентом і офіційного опублікування.

Нагадаємо, 10 серпня на сайті уряду зареєстрували петицію із пропозицією поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей. Ще одна петиція, зареєстрована 4 серпня, стосується скасування відстрочки та звільнення зі служби для чоловіків, які мають трьох і більше дітей. Обидві ініціативи наразі перебувають на етапі збору підписів і не є ухваленими змінами до законодавства.

Раніше в Україні також з’явилася петиція із пропозицією скасувати бронювання від мобілізації для співаків, акторів, музикантів, телеведучих, режисерів, продюсерів, художників та інших представників шоубізнесу. Автор звернення вважає, що професія, популярність або робота у сфері культури не повинні автоматично бути підставою для бронювання.

Ще одна петиція на сайті Кабінету Міністрів стосується мобілізації заброньованих громадян. Її авторка пропонує насамперед призивати людей із військовим досвідом та тих, хто вже складав військову присягу. Водночас вона вважає, що батькам неповнолітніх дітей слід зберегти право на відстрочку.