Мать за границей — отца могут освободить от мобилизации: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от мобилизации одному из родителей, если второй постоянно проживает за границей или находится там не менее 90 дней в течение года.

Об этом сообщается в законопроекте № 15494, зарегистрированном 10 августа 2026 года.

Инициатором документа является народный депутат Георгий Мазурашу.

Согласно его предложению, отсрочку сможет получить отец, который остается в Украине и самостоятельно воспитывает ребенка в связи с длительным пребыванием матери за границей.

"Рассматривать вариант мобилизации единственного близкого ребенку родного человека, который находится рядом в Украине, — как минимум, негуманно", — считает Мазурашу.

Кроме того, законопроект предусматривает отсрочку для граждан, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время волонтерской деятельности в районах боевых действий или в результате ракетных ударов, бомбардировок или непосредственных боевых действий.

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В настоящее время это основание распространяется на военнообязанных, чьи близкие родственники — супруг или супруга, сын, дочь, отец, мать, родной или сводный брат или сестра — погибли или пропали без вести на фронте.

В настоящее время законопроект № 15494 передан на рассмотрение руководству Верховной Рады. Предложенные изменения пока не вступают в силу — они могут вступить в силу только после рассмотрения и принятия законопроекта парламентом, его подписания Президентом и официальной публикации.

Напомним, 10 августа на сайте правительства была зарегистрирована петиция с предложением распространить военную обязанность на трудоспособных женщин без детей. Еще одна петиция, зарегистрированная 4 августа, касается отмены отсрочки и освобождения от службы для мужчин, имеющих троих и более детей. Обе инициативы в настоящее время находятся на этапе сбора подписей и не являются принятыми изменениями в законодательство.

Ранее в Украине также появилась петиция с предложением отменить освобождение от мобилизации для певцов, актёров, музыкантов, телеведущих, режиссёров, продюсеров, художников и других представителей шоу-бизнеса. Автор обращения считает, что профессия, популярность или работа в сфере культуры не должны автоматически служить основанием для освобождения от мобилизации.

Еще одна петиция на сайте Кабинета Министров касается мобилизации граждан, включенных в резерв. Ее автор предлагает в первую очередь призывать людей с военным опытом и тех, кто уже принимал военную присягу. В то же время она считает, что родителям несовершеннолетних детей следует сохранить право на отсрочку.