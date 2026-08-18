На Тайване выплатят каждому гражданину "дивиденды от ИИ": сколько это в долларах

Учитывая сильный экономический рост страны, правительство Тайваня выплатит каждому гражданину страны 10 тысяч тайванских долларов, чтобы каждый мог получить свою долю "дивидендов от ИИ".

Президент Тайваня Уильям Лай объявил, что правительство выделит в бюджете на 2027 год 235,7 миллиарда тайваньских долларов (7,4 миллиарда долларов США) на выплату каждому гражданину денежной помощи в размере 10 000 тайваньских долларов в связи с продолжающимся экономическим ростом. Это около 314 долларов США, сообщает Taipei Times.

По словам Лая, правительство по-прежнему будет поддерживать сбалансированный бюджет без чистого увеличения долга после включения всеобщих денежных выплат в общий бюджет.

Он отметил, что последние статистические данные Главного управления бюджета, бухгалтерского учета и статистики показывают, что экономика Тайваня демонстрирует более высокие показатели, чем прогнозировалось ранее.

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Прогноз роста на первый квартал был пересмотрен в сторону повышения до 15,43 процента, а предварительные данные указывают на рост во втором квартале на уровне 12,93 процента, что означает третий квартал подряд двузначного роста.

Лай подчеркнул, что экономический рост в первом полугодии достиг 14,15 процента, что является самым высоким показателем за тот же период за последние пять десятилетий.

Прогноз экономического роста на весь год повышен с 9,64% до 11,05%, что станет самым высоким показателем за 39 лет, добавил он.

Лай объяснил высокие показатели цепочками поставок в полупроводниковой, информационно-коммуникационной и производственной отраслях, поскольку растущий мировой спрос на искусственный интеллект (ИИ), высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы стимулировал рост заказов, экспорта и инвестиций.

По его словам, бурный рост индустрии искусственного интеллекта и значительный экспорт технологий открывают для Тайваня возможности, которыми правительство должно воспользоваться.

Президент Тайваня также заявил, что правительство не будет сосредотачиваться исключительно на быстрорастущем секторе высоких технологий, но также обеспечит, чтобы каждая тайваньская семья, получала выгоду от экономического роста страны.

Кроме этого для поддержки граждан Тайваня будет выделено 373 миллиарда тайваньских долларов, включая новое пособие для детей от рождения до 18 лет, расширение пособий по отпуску по уходу за ребенком и увеличение продолжительности отпуска по случаю замужества и беременности.

Второй приоритет — национальная оборона. По словам Лая, общие расходы на оборону впервые достигнут 1,12 триллиона тайваньских долларов, что превысит 3 процента ВВП.

"Инвестиции в национальную оборону — это инвестиции в мир", — сказал Лай.

Напомним, Национальное министерство обороны Тайваня активно внедряет дроновую составляющую в свои вооруженные силы. По признанию Высшего командования армии, именно опыт ВСУ играет ключевую роль в интеграции систем для отражения агрессии со стороны Китая.

Тем временем в Китае в пустыне построили гигантские полигоны с макетами городов Тайваня и военных кораблей, чтобы отрабатывать нападение на остров.