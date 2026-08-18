З огляду на значне економічне зростання країни, уряд Тайваню виплатить кожному громадянину країни 10 тисяч тайваньських доларів, щоб кожен міг отримати свою частку "дивідендів від ШІ".

Президент Тайваню Вільям Лай оголосив, що уряд виділить у бюджеті на 2027 рік 235,7 мільярда тайваньських доларів (7,4 мільярда доларів США) на виплату кожному громадянину грошової допомоги у розмірі 10 000 тайваньських доларів у зв’язку з триваючим економічним зростанням. Це близько 314 доларів США, повідомляє Taipei Times.

За словами Лая, уряд і надалі підтримуватиме збалансований бюджет без чистого збільшення боргу після включення загальних грошових виплат до загального бюджету.

Він зазначив, що останні статистичні дані Головного управління бюджету, бухгалтерського обліку та статистики свідчать про те, що економіка Тайваню демонструє кращі показники, ніж прогнозувалося раніше.

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Прогноз зростання на перший квартал було переглянуто у бік підвищення до 15,43 відсотка, а попередні дані вказують на зростання у другому кварталі на рівні 12,93 відсотка, що означає третій квартал поспіль із двозначним зростанням.

Лай наголосив, що економічне зростання у першому півріччі сягнуло 14,15 відсотка, що є найвищим показником за той самий період за останні п’ять десятиліть.

Прогноз економічного зростання на весь рік підвищено з 9,64 % до 11,05 %, що стане найвищим показником за 39 років, додав він.

Лай пояснив високі показники ланцюгами постачання у напівпровідниковій, інформаційно-комунікаційній та виробничій галузях, оскільки зростаючий світовий попит на штучний інтелект (ШІ), високопродуктивні обчислення та хмарні сервіси стимулював зростання замовлень, експорту та інвестицій.

За його словами, стрімке зростання галузі штучного інтелекту та значний експорт технологій відкривають для Тайваню можливості, якими уряд має скористатися.

Президент Тайваню також заявив, що уряд не зосереджуватиметься виключно на секторі високих технологій, який швидко розвивається, а також подбає про те, щоб кожна тайванська сім’я отримувала вигоду від економічного зростання країни.

Крім того, на підтримку громадян Тайваню буде виділено 373 мільярди тайваньських доларів, включаючи нову допомогу на дітей від народження до 18 років, розширення допомоги у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною та збільшення тривалості відпустки з нагоди одруження та вагітності.

Другий пріоритет — національна оборона. За словами Лая, загальні видатки на оборону вперше сягнуть 1,12 трильйона тайваньських доларів, що перевищить 3 відсотки ВВП.

"Інвестиції в національну оборону — це інвестиції у мир", — сказав Лай.

Нагадаємо, що Національне міністерство оборони Тайваню активно впроваджує безпілотні технології у свої збройні сили. За визнанням Вищого командування армії, саме досвід ЗСУ відіграє ключову роль в інтеграції систем для відбиття агресії з боку Китаю.

Тим часом у Китаї в пустелі збудували гігантські полігони з макетами міст Тайваню та військових кораблів, щоб відпрацьовувати напад на острів.