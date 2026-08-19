Доплаты в августе: кто из украинцев может получить до 3100 грн ко Дню независимости

В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Размер такой выплаты будет зависеть от статуса человека и составит от 450 до 3100 гривен.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, выплата ко Дню Независимости предусмотрена для ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законом. Деньги должны быть выплачены до 24 августа 2026 года.

Размер пособия для каждой категории различается. Наибольшую сумму — 3100 гривен — получат люди, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Кто получит 450 гривен

Единовременная выплата в размере 450 гривен предусмотрена для участников войны и бывших узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Также на эту сумму могут рассчитывать люди, которых во время Второй мировой войны насильно вывозили на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

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Кому выплатят 650 гривен

Доплату в размере 650 гривен получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, если их статус соответствует требованиям законодательства.

Кроме того, эта выплата предусмотрена для членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Кроме того, 650 гривен могут получить супруги умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые после смерти супруга или супруги не вступали в повторный брак.

Такая же сумма предусмотрена для супруг и супругов умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни были признаны инвалидами в связи с общим заболеванием, производственной травмой или по другим причинам, если они также не вступили в повторный брак.

Кто получит 1000 гривен

По 1000 гривен выплатят участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции достоинства.

Также право на такую помощь имеют бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Речь идет о людях, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет.

Кроме того, предусмотрено 1000 гривен для детей, родившихся в местах принудительного содержания их родителей.

До 3100 гривен — в зависимости от группы инвалидности

Отдельные размеры пособий установлены для лиц с инвалидностью вследствие войны, а также бывших малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам.

Размер выплаты зависит от группы инвалидности:

I группа — 3100 гривен;

II группа — 2900 гривен;

III группа — 2700 гривен.

Отдельно 3100 гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине была зарегистрирована петиция с предложением переименовать День независимости Украины в День восстановления независимости Украины. Автор обращения к бывшему премьер-министру Юлии Свириденко считает, что название должно подчеркивать многовековую историю украинской государственности и то, что в 1991 году Украина именно восстановила свою независимость.

Кроме того, сообщалось, что в августе 2026 года Национальный банк Украины планирует выпустить памятную золотую монету номиналом 100 гривен в честь 35-летия Независимости Украины. Её тираж будет ограниченным — всего 1000 экземпляров.