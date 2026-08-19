Доплаты в августе: кто из украинцев может получить до 3100 грн ко Дню независимости
В августе 2026 года отдельные категории украинцев получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Размер такой выплаты будет зависеть от статуса человека и составит от 450 до 3100 гривен.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, выплата ко Дню Независимости предусмотрена для ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законом. Деньги должны быть выплачены до 24 августа 2026 года.
Размер пособия для каждой категории различается. Наибольшую сумму — 3100 гривен — получат люди, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Кто получит 450 гривен
Единовременная выплата в размере 450 гривен предусмотрена для участников войны и бывших узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.
Также на эту сумму могут рассчитывать люди, которых во время Второй мировой войны насильно вывозили на принудительные работы, а также дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.
Кому выплатят 650 гривен
Доплату в размере 650 гривен получат члены семей погибших или умерших ветеранов войны, если их статус соответствует требованиям законодательства.
Кроме того, эта выплата предусмотрена для членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.
Кроме того, 650 гривен могут получить супруги умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые после смерти супруга или супруги не вступали в повторный брак.
Такая же сумма предусмотрена для супруг и супругов умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни были признаны инвалидами в связи с общим заболеванием, производственной травмой или по другим причинам, если они также не вступили в повторный брак.
Кто получит 1000 гривен
По 1000 гривен выплатят участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции достоинства.
Также право на такую помощь имеют бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Речь идет о людях, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет.
Кроме того, предусмотрено 1000 гривен для детей, родившихся в местах принудительного содержания их родителей.
До 3100 гривен — в зависимости от группы инвалидности
Отдельные размеры пособий установлены для лиц с инвалидностью вследствие войны, а также бывших малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны инвалидами вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам.
Размер выплаты зависит от группы инвалидности:
- I группа — 3100 гривен;
- II группа — 2900 гривен;
- III группа — 2700 гривен.
Отдельно 3100 гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине была зарегистрирована петиция с предложением переименовать День независимости Украины в День восстановления независимости Украины. Автор обращения к бывшему премьер-министру Юлии Свириденко считает, что название должно подчеркивать многовековую историю украинской государственности и то, что в 1991 году Украина именно восстановила свою независимость.
Кроме того, сообщалось, что в августе 2026 года Национальный банк Украины планирует выпустить памятную золотую монету номиналом 100 гривен в честь 35-летия Независимости Украины. Её тираж будет ограниченным — всего 1000 экземпляров.