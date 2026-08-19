Доплати у серпні: хто з українців може отримати до 3100 грн на День незалежності

У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Розмір такої виплати залежатиме від статусу людини та становитиме від 450 до 3100 гривень.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, виплату до Дня Незалежності передбачено для ветеранів війни та інших визначених законом категорій громадян. Гроші мають виплатити до 24 серпня 2026 року.

Розмір допомоги для кожної категорії відрізняється. Найбільше — 3100 гривень — отримають люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Хто отримає 450 гривень

Одноразова виплата у розмірі 450 гривень передбачена для учасників війни та колишніх в’язнів концентраційних таборів, гетто й інших місць примусового тримання.

Також на цю суму можуть розраховувати люди, яких під час Другої світової війни насильно вивозили на примусові роботи, а також діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

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Кому виплатять 650 гривень

Доплату у розмірі 650 гривень отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, якщо їхній статус відповідає вимогам законодавства.

Також ця виплата передбачена для членів сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Крім того, 650 гривень можуть отримати дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які після смерті чоловіка чи дружини не одружувалися повторно.

Така ж сума передбачена для дружин і чоловіків померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких за життя було визнано особами з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво або з інших причин, якщо вони також не одружилися вдруге.

Хто отримає 1000 гривень

По 1000 гривень виплатять учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності.

Також право на таку допомогу мають колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання. Йдеться про людей, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років.

Крім того, 1000 гривень передбачено для дітей, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків.

До 3100 гривень — залежно від групи інвалідності

Окремі розміри допомоги встановлено для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також колишніх малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва або з інших причин.

Розмір виплати залежить від групи інвалідності:

I група — 3100 гривень;

II група — 2900 гривень;

III група — 2700 гривень.

Окремо 3100 гривень отримають громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Раніше Фокус писав, що в Україні зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати День Незалежності України на День відновлення незалежності України. Автор звернення до колишньої прем’єр-міністерки Юлії Свириденко вважає, що назва має підкреслювати багатовікову історію української державності та те, що у 1991 році Україна саме відновила свою незалежність.

Крім того, повідомлялося, що у серпні 2026 року Національний банк України планує випустити пам’ятну золоту монету номіналом 100 гривень до 35-річчя Незалежності України. Її тираж буде обмеженим — лише 1000 екземплярів.