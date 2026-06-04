В Україні можуть змінити назву головного державного свята: про що йдеться

В Україні зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати державне свято День Незалежності України на День відновлення незалежності України. Звернення адресоване прем’єр-міністерці Юлії Свириденко.

Текст петиції опублікували на сайті Кабінету Міністрів України.

Автор звернення просить підтримати ініціативу та внести відповідні зміни до законодавства.

У петиції зазначається, що 24 серпня 1991 року Україна не була створена як нова держава, а відновила свою незалежність після тривалого перебування українських земель під владою інших держав і десятиліть існування у складі СРСР.

Автор наголошує, що українська державність має понад тисячолітню історію. У зверненні згадуються Русь із центром у Києві, Галицько-Волинська держава, Гетьманщина, Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка як етапи розвитку української державотворчої традиції.

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Також у петиції нагадується про проголошення незалежності УНР 22 січня 1918 року та Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. На думку автора, події 24 серпня 1991 року слід розглядати саме як відновлення незалежності, а не її перше здобуття.

Як приклад наводяться інші європейські країни. У петиції зазначено, що Литва відзначає День відновлення держави та День відновлення незалежності, Латвія — День відновлення незалежності, а Естонія наголошує на відновленні державності після радянської окупації.

Також згадується, що Польща розглядає незалежність 1918 року як відновлення державності після тривалого періоду поділів країни.

Автор вважає, що перейменування свята сприятиме утвердженню історичної правди, зміцненню національної пам’яті, спростуванню російських пропагандистських наративів та підкресленню спадкоємності сучасної української держави.

“Перейменування свята не змінює значення подій 24 серпня 1991 року, а лише точніше відображає їхній історичний зміст та місце в багатовіковій боротьбі українського народу за власну державність”, — йдеться у петиції.

Наприкінці звернення автор зазначив, що перейменування свята стане важливим кроком у подоланні колоніальної та радянської спадщини в українській історичній пам’яті.

Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів також зареєстрували петицію з пропозицією повернути графу "національність" до паспорта громадянина України та свідоцтва про народження. Автор звернення вважає, що це сприятиме національній самоідентифікації громадян, а внесення таких даних пропонує зробити добровільним.

Нещодавно на сайті президента зареєстрували петицію з вимогою не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу України. Менш ніж за добу звернення набрало понад 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду. Авторка петиції Христина Ратушна заявляла, що окремі норми проєкту кодексу можуть обмежувати права громадян і створювати додаткові ризики.