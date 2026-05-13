Петиція проти Цивільного кодексу зібрала 28 тисяч голосів за добу: чи розгляне її Зеленський

12 травня на сайті президента було зареєстровано петицію щодо недопущення ухвалення нового Цивільного кодексу. Вже за добу, 13 травня, вона має понад 28 тисяч підписів.

Це означає, що петицію має розглянути президент Володимир Зеленський. Авторка петиції, громадська і політична діячка, правозахисниця, публіцистка, письменниця Христина Ратушна (Морозова) зазначила, що ще вночі були зібрані 25 тисяч, необхідні для розгляду президентом.

Вона наголосила, що про петицію вперше написала о 11:00, а вже за половину доби петиція мала 25 тисяч підписів. Водночас правозахисниця відзначила, що якби сайт "не падав", то необхідна кількість голосів була зібрана б ще швидше.

"Я пропоную не зупинятися й продовжувати збирати голоси, поки вони збираються. Щоб у автора Кодексу не було спокуси далі розказувати про маргіналів і куплених фріків з картонками. І до речі про картонки, до зустрічі на акціях. У Києві вже в цю неділю о 12:00 у Маріїнському парку", — зазначила вона.

Варто зазначити, що лише 40 з майже 2000 петицій з усіх, на які президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський давали відповіді, мали понад 28 тисяч підписів. Водночас петиція про недопущення ухвалення нового Цивільного кодексу продовжує збирати підписи.

Петиція проти Цивільного кодексу — що відомо

12 травня петиція з вимогою не допустити схвалення нового Цивільного кодексу з'явилася на сайті президента України. У ній зазначено, що Цивільний кодекс повертає українське суспільство до часів "домострою", робить інститут шлюбу менш привабливим і замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя.

Авторка петиції звертає увагу на низку важливих моментів — зокрема, пункт про те, що суд може вживати заходів щодо примирення подружжя, якщо це відповідає "доброзвичайності". У разі, якщо є дитина, то парі дається на примирення ще місяць.

Також Ратушна критикує норму про те, що колишній чоловік має право вимагати від дружини повернути її дівоче прізвище, якщо дружина вчинила "аморальний вчинок" або зрадила його. Вона вказує на те, що чітких меж, що вважати аморальним, не існує.

Ще один ключовий момент, на думку авторки петиції, — те, що батько дитини може не платити аліменти, якщо мати дитини заробляє більше, ніж він.

На думку активістки, норми нового Цивільного кодексу, які хочуть підтримати народні депутати, обмежують права людини, послаблюють захист від незаконних рішень влади, створюють корупційні ризики і суперечать євроінтеграційному курсу України.

На початку травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. Він викликав активне обговорення через низку спірних норм.

Нагадаємо, новий Цивільний кодекс України може заборонити реєстрацію торгових марок на кшталт "Буча Комбуча", "Бахмут" або "Привид Києва". Автори проєкту пояснюють це боротьбою з комерціалізацією трагедій і війни.

Окрім цього, новий проєкт Цивільного кодексу нібито передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. Загалом, відповідне розпорядження набуває чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.

Також проєкт нового Цивільного кодексу України пропонував у виняткових випадках дозволити шлюб із 14 років, однак рішення ухвалюватиметься виключно судом. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в ухваленому в першому читанні законопроєкті №15150 такої норми немає. Він також спростував інформацію про нібито заборону розлучення під час вагітності або після народження дитини, а також пояснив, що норми щодо заручин уже існують у чинному законодавстві.