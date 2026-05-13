Петиция против Гражданского кодекса собрала 28 тысяч голосов за сутки: рассмотрит ли ее Зеленский

12 мая на сайте президента была зарегистрирована петиция о недопущении принятия нового Гражданского кодекса. Уже через сутки, 13 мая, она имеет более 28 тысяч подписей.

Это означает, что петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Автор петиции, общественный и политический деятель, правозащитница, публицистка, писательница Кристина Ратушная (Морозова) отметила, что еще ночью были собраны 25 тысяч, необходимые для рассмотрения президентом.

Она отметила, что о петиции впервые написала в 11:00, а уже через половину суток петиция имела 25 тысяч подписей. В то же время правозащитница отметила, что если бы сайт "не падал", то необходимое количество голосов было бы собрано еще быстрее.

"Я предлагаю не останавливаться и продолжать собирать голоса, пока они собираются. Чтобы у автора Кодекса не было соблазна дальше рассказывать о маргиналах и купленных фриках с картонками. И кстати о картонках, до встречи на акциях. В Киеве уже в это воскресенье в 12:00 в Мариинском парке", — отметила она.

Стоит отметить, что только 40 из почти 2000 петиций из всех, на которые президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский давали ответы, имели более 28 тысяч подписей. В то же время петиция о недопущении принятия нового Гражданского кодекса продолжает собирать подписи.

Петиция против Гражданского кодекса — что известно

12 мая петиция с требованием не допустить одобрения нового Гражданского кодекса появилась на сайте президента Украины. В ней указано, что Гражданский кодекс возвращает украинское общество к временам "домостроя", делает институт брака менее привлекательным и вместо юридической защиты создает ряд рисков для супругов.

Автор петиции обращает внимание на ряд важных моментов — в частности, пункт о том, что суд может принимать меры по примирению супругов, если это соответствует "добропорядочности". В случае, если есть ребенок, то паре дается на примирение еще месяц.

Также Ратушная критикует норму о том, что бывший муж имеет право требовать от жены вернуть ее девичью фамилию, если жена совершила "аморальный поступок" или изменила ему. Она указывает на то, что четких границ, что считать аморальным, не существует.

Еще один ключевой момент, по мнению автора петиции, — то, что отец ребенка может не платить алименты, если мать ребенка зарабатывает больше, чем он.

По мнению активистки, нормы нового Гражданского кодекса, которые хотят поддержать народные депутаты, ограничивают права человека, ослабляют защиту от незаконных решений власти, создают коррупционные риски и противоречат евроинтеграционному курсу Украины.

В начале мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект нового Гражданского кодекса. Он вызвал активное обсуждение из-за ряда спорных норм.

Напомним, новый Гражданский кодекс Украины может запретить регистрацию торговых марок вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева". Авторы проекта объясняют это борьбой с коммерциализацией трагедий и войны.

Кроме этого, новый проект Гражданского кодекса якобы предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В общем, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.

Также проект нового Гражданского кодекса Украины предлагал в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, однако решение будет приниматься исключительно судом. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в принятом в первом чтении законопроекте №15150 такой нормы нет. Он также опроверг информацию о якобы запрете развода во время беременности или после рождения ребенка, а также пояснил, что нормы о помолвке уже существуют в действующем законодательстве.