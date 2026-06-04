В Украине могут изменить название главного государственного праздника: о чем идет речь

В Украине зарегистрировали петицию с предложением переименовать государственный праздник День Независимости Украины на День восстановления независимости Украины. Обращение адресовано премьер-министру Юлии Свириденко.

Текст петиции опубликовали на сайте Кабинета Министров Украины.

Автор обращения просит поддержать инициативу и внести соответствующие изменения в законодательство.

В петиции отмечается, что 24 августа 1991 года Украина не была создана как новое государство, а восстановила свою независимость после длительного пребывания украинских земель под властью других государств и десятилетий существования в составе СССР.

Автор подчеркивает, что украинская государственность имеет более чем тысячелетнюю историю. В обращении упоминаются Русь с центром в Киеве, Галицко-Волынское государство, Гетманщина, Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика как этапы развития украинской государствообразующей традиции.

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Также в петиции напоминается о провозглашении независимости УНР 22 января 1918 года и Акт воссоединения УНР и ЗУНР 22 января 1919 года. По мнению автора, события 24 августа 1991 года следует рассматривать именно как восстановление независимости, а не ее первое получение.

В качестве примера приводятся другие европейские страны. В петиции указано, что Литва отмечает День восстановления государства и День восстановления независимости, Латвия — День восстановления независимости, а Эстония отмечает восстановление государственности после советской оккупации.

Также упоминается, что Польша рассматривает независимость 1918 года как восстановление государственности после длительного периода разделов страны.

Автор считает, что переименование праздника будет способствовать утверждению исторической правды, укреплению национальной памяти, опровержению российских пропагандистских нарративов и подчеркиванию преемственности современного украинского государства.

"Переименование праздника не меняет значения событий 24 августа 1991 года, а лишь точнее отражает их историческое содержание и место в многовековой борьбе украинского народа за собственную государственность", — говорится в петиции.

В конце обращения автор отметил, что переименование праздника станет важным шагом в преодолении колониального и советского наследия в украинской исторической памяти.

Напомним, на сайте Кабинета министров также зарегистрировали петицию с предложением вернуть графу "национальность" в паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении. Автор обращения считает, что это будет способствовать национальной самоидентификации граждан, а внесение таких данных предлагает сделать добровольным.

Недавно на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием не допустить принятия нового Гражданского кодекса Украины. Менее чем за сутки обращение набрало более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Автор петиции Кристина Ратушная заявляла, что отдельные нормы проекта кодекса могут ограничивать права граждан и создавать дополнительные риски.