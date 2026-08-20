Работающие пенсионеры могут лишиться выплат: кого это касается

Некоторые работающие пенсионеры могут лишиться отдельных доплат или даже пенсии из-за трудоустройства. Это зависит от вида выплат и работы, которую они выполняют.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

Согласно закону, работа после выхода на пенсию по возрасту не лишает человека права на пенсию. В то же время работающим пенсионерам могут не выплачивать надбавки, предусмотренные только для неработающих граждан.

В частности, перерасчет пенсии после 65 лет доступен только неработающим украинцам. После увольнения пенсионер должен уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы получить предусмотренные доплаты.

В то же время работа может увеличить размер пенсии. Работающие пенсионеры продолжают накапливать страховой стаж и уплачивать единый социальный взнос. Перерасчет для них проводится 1 апреля раз в два года, если после предыдущего перерасчета или назначения пенсии человек отработал не менее 24 месяцев.

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О трудоустройстве пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Если человек сокроет этот факт и из-за этого получит переплату, его могут обязать вернуть неправомерно полученные средства. Статус индивидуального предпринимателя также считается трудовой деятельностью, даже если человек не получает дохода.

В отношении пенсии за выслугу лет действуют особые правила. Если человек получает такую пенсию и устраивается на работу в той же сфере, которая дала право на выплаты, он может лишиться пенсии до момента увольнения.

Например, учитель, имеющий право на пенсию за выслугу лет, не будет её получать, если вновь начнёт работать учителем. В то же время при работе, не связанной с педагогикой, пенсия может сохраняться. Поэтому право на выплаты зависит от конкретной профессии и вида пенсии.

Напомним, что благодаря изменениям в законодательстве украинцы могут официально зачислять подтвержденный трудовой стаж, полученный за рубежом, даже если у Украины нет с соответствующим государством соглашения о пенсионном обеспечении.

Также стало известно, что снижение рождаемости в Украине может повлиять на финансирование пенсионных выплат.