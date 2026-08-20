Працюючі пенсіонери можуть втратити виплати: кого це стосується

Деякі працюючі пенсіонери можуть втратити окремі доплати або навіть пенсію через працевлаштування. Це залежить від виду виплат і роботи, яку вони виконують.

Про це йдеться у роз’ясненні Пенсійного фонду України.

За законом, робота після виходу на пенсію за віком не позбавляє людину права на пенсію. Водночас працюючим пенсіонерам можуть не виплачувати надбавки, які передбачені лише для непрацюючих громадян.

Зокрема, перерахунок пенсії після 65 років доступний лише непрацюючим українцям. Після звільнення пенсіонер має повідомити про це Пенсійний фонд, щоб отримати передбачені доплати.

Водночас робота може збільшити розмір пенсії. Працюючі пенсіонери продовжують набувати страховий стаж і сплачувати єдиний соціальний внесок. Перерахунок для них проводять 1 квітня раз на два роки, якщо після попереднього перерахунку або призначення пенсії людина відпрацювала щонайменше 24 місяці.

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Про працевлаштування пенсіонер має повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Якщо людина приховає цей факт і через це отримає переплату, її можуть зобов’язати повернути неправомірно отримані кошти. Статус ФОП також вважається трудовою діяльністю, навіть якщо людина не отримує доходу.

Окремі правила діють для пенсії за вислугу років. Якщо людина отримує таку пенсію і влаштовується на роботу в тій самій сфері, яка дала право на виплати, вона може втратити пенсію до моменту звільнення.

Наприклад, учитель із пенсією за вислугу років не отримуватиме її, якщо знову працюватиме вчителем. Водночас на роботі, не пов’язаній із педагогікою, пенсія може зберігатися. Тому право на виплати залежить від конкретної професії та виду пенсії.

Нагадаємо, завдяки змінам у законодавстві українці можуть офіційно зараховувати підтверджений трудовий стаж, отриманий за кордоном, навіть якщо Україна не має з відповідною державою угоди про пенсійне забезпечення.

Також стало відомо, що скорочення народжуваності в Україні може позначитися на фінансуванні пенсійних виплат.