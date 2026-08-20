Курс евро установил исторический рекорд: сколько будет стоить валюта 21 августа

Официальный курс евро в Украине 21 августа достигнет рекордных 52,13 грн. Сколько будут стоить доллар, злотый и другие валюты.

Национальный банк Украины установил официальный курс евро на пятницу, 21 августа 2026 года, на уровне 52,1301 грн за 1 евро. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

При этом официальный курс доллара на 21 августа составит 44,6144 грн за 1 доллар.

НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,0685 грн за 1 PLN, британского фунта стерлингов — 60,8237 грн, а швейцарского франка — 55,8805 грн.

Что происходит с курсом евро

По данным валютного рынка, опубликованным порталом "Курс Украины", по состоянию на 20 августа евро уже активно растет в цене. На межбанковском рынке по состоянию на 15:27 средний курс европейской валюты составлял 52,185 грн, что на 29,5 коп. больше, чем вчера.

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Котировки на межбанковском валютном рынке колебались в диапазоне 52,17–52,20 грн за евро.

По данным портала, по состоянию на 16:35 в банках евро покупали в среднем по 51,801 грн, а продавали по 52,455 грн.

Важно

Доллар и евро пошли вниз: что показали обменные пункты и межбанковский рынок сегодня

Для сравнения: официальный курс НБУ, действовавший 20 августа, составлял 51,867 грн за 1 евро. Таким образом, уже на следующий день регулятор повысил официальный курс евро более чем на 26 коп.

Доллар, напротив, 20 августа подешевел на межбанковском рынке. Средний курс американской валюты по состоянию на 15:27 составлял 44,646 грн, что на 5,4 копейки меньше, чем накануне. В то же время на 21 августа НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,6144 грн.

Напомним, накануне курс доллара США на межбанковском рынке снизился, в то время как наличный доллар в обменных пунктах несколько подорожал.