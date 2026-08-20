Курс валют 20 августа: доллар и евро изменили свои позиции, что происходит в обменных пунктах

В четверг, 20 августа, курс доллара и евро в Украине изменился. Американская валюта подешевела на межбанке, тогда как наличный доллар в обменных пунктах несколько подорожал.

Ситуация на валютном рынке утром 20 августа свидетельствует о том, что курс доллара в обменных пунктах вырос. Курс евро также вырос. Об этом свидетельствуют данные портала " Курс Украины".

Средний курс наличного доллара в Украине по состоянию на 08:50 составляет:

покупка — 44,701 грн за доллар;

продажа — 44,946 грн за доллар.

По данным мониторинга, доллар в наличном сегменте за сутки подорожал: курс покупки вырос на 1,1 коп., а курс продажи — на 7,1 коп.

В то же время на межбанковском рынке 19 августа средний курс доллара составлял 44,70 грн. Валюту покупали в среднем по 44,68 грн, а продавали по 44,72 грн. За день средний курс снизился на 5 коп.

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Курс евро

Средний наличный курс евро в банках составляет:

покупка — 51 669 грн;

продажа — 52,323 грн.

По сравнению с предыдущими показателями евро подорожал: курс покупки вырос на 10,9 копейки, а курс продажи — на 15,8 копейки.

Накануне на межбанковском рынке средний курс евро составлял 51,89 грн, что на 9 коп. выше предыдущего показателя.

Курс валют в обменных пунктах Киева

В оптовых пунктах обмена столицы по состоянию на утро 20 августа средний оптимальный курс доллара составляет 44,701 грн на покупку и 44,946 грн на продажу.

В некоторых обменных пунктах Киева доллар можно купить, в частности, по 44,70–44,85 грн, а продать — примерно по 44,84–45 грн в зависимости от обменного пункта.

Курс валют в банках — официальный

Согласно предоставленным данным, в банковском сегменте курс доллара составляет 44,505 грн на покупку и 44,972 грн на продажу. Официальный курс НБУ — 44,8237 грн за доллар.

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Евро в банках покупают в среднем по 51,669 грн, а продают по 52,323 грн. Официальный курс НБУ составляет 52,0700 грн за евро.

Курс польского злотого по официальным данным НБУ — 11,9834 грн.

Отметим, что курсы в банках и обменных пунктах могут меняться в течение дня.

Напомним, на днях доллар на межбанковском рынке торговался ниже уровня предыдущего значения.

В то же время, по словам аналитика Вадима Денисенко, в 2027 году Украина столкнётся с серьёзной угрозой.