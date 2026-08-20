Курс валют 20 августа: доллар и евро изменили свои позиции, что происходит в обменных пунктах
В четверг, 20 августа, курс доллара и евро в Украине изменился. Американская валюта подешевела на межбанке, тогда как наличный доллар в обменных пунктах несколько подорожал.
Ситуация на валютном рынке утром 20 августа свидетельствует о том, что курс доллара в обменных пунктах вырос. Курс евро также вырос. Об этом свидетельствуют данные портала " Курс Украины".
Средний курс наличного доллара в Украине по состоянию на 08:50 составляет:
- покупка — 44,701 грн за доллар;
- продажа — 44,946 грн за доллар.
По данным мониторинга, доллар в наличном сегменте за сутки подорожал: курс покупки вырос на 1,1 коп., а курс продажи — на 7,1 коп.
В то же время на межбанковском рынке 19 августа средний курс доллара составлял 44,70 грн. Валюту покупали в среднем по 44,68 грн, а продавали по 44,72 грн. За день средний курс снизился на 5 коп.
Курс евро
Средний наличный курс евро в банках составляет:
- покупка — 51 669 грн;
- продажа — 52,323 грн.
По сравнению с предыдущими показателями евро подорожал: курс покупки вырос на 10,9 копейки, а курс продажи — на 15,8 копейки.
Накануне на межбанковском рынке средний курс евро составлял 51,89 грн, что на 9 коп. выше предыдущего показателя.
Курс валют в обменных пунктах Киева
В оптовых пунктах обмена столицы по состоянию на утро 20 августа средний оптимальный курс доллара составляет 44,701 грн на покупку и 44,946 грн на продажу.
В некоторых обменных пунктах Киева доллар можно купить, в частности, по 44,70–44,85 грн, а продать — примерно по 44,84–45 грн в зависимости от обменного пункта.
Курс валют в банках — официальный
Согласно предоставленным данным, в банковском сегменте курс доллара составляет 44,505 грн на покупку и 44,972 грн на продажу. Официальный курс НБУ — 44,8237 грн за доллар.Важно
Евро в банках покупают в среднем по 51,669 грн, а продают по 52,323 грн. Официальный курс НБУ составляет 52,0700 грн за евро.
Курс польского злотого по официальным данным НБУ — 11,9834 грн.
Отметим, что курсы в банках и обменных пунктах могут меняться в течение дня.
Напомним, на днях доллар на межбанковском рынке торговался ниже уровня предыдущего значения.
В то же время, по словам аналитика Вадима Денисенко, в 2027 году Украина столкнётся с серьёзной угрозой.