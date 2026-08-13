Есть план от партнеров: когда курс доллара вырастет до 50 грн и выше, — Горбенко (видео)

С 11 августа Национальный банк Украины значительно ослабил валютные ограничения, которые действовали с начала полномасштабного вторжения.

Теперь украинцы могут покупать больше валюты в месяц и больше снимать ее со своего счета. Что дадут такие нововведения Нацбанка и как они отразятся на национальной валюте, рассказал на канале "Суперпозиция" народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Парламентарий констатирует: чтобы понять мотивы НБУ, нужно смотреть на наши реалии.

"Нужно анализировать состояние экономики, валютные поступления от экспорта сельхозпродукции. Они падают, потому что одесские порты к сожалению временно ограничены в 100%-й способности на экспорт. Также мы видим, как разрушается экономика. Спрос на валюту от предприятий снижается. Но помощь мы получаем в валюте. Поэтому тут Нацбанк стимулирует спрос, по моему мнению, на прозрачный рынок валюты, снимая такие ограничения", — отметил гость студии.

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По его мнению, валютная либерализация Нацбанка приведет к тому, что население будет меньше валюты покупать через обменники, большинство из которых, считает он, работают "в тени", отдавая преимущество покупке через банки-посредники.

"Нацбанк будет больше продавать официально безналичной валюты, и банки-посредники уже будут напрямую продавать эту валюту пользователям банковских карт или тем, кто имеет счета. Будут больше покупать валюты", — предполагает депутат.

Решение НБУ никак не повлияет на обесценивание гривны.

"Есть план от наших партнеров, который закладывается в бюджете. И там четко прописано, какой максимальный потолок будет рассчитан на 2026 год, какой максимальный потолок будет рассчитан на 2027 год. Если я не ошибаюсь, то на начало 2028 года предвидится курс доллара на уровне 50-51 грн", — отметил Горбенко.

Согласно статистических данных по рынку наличной валюты за первое полугодие 2026 года, больше всего валюты покупают в Киеве. В тройку лидеров также вошли Киевская и Одесская область.

Напомним, гривна заняла почти последнее место в рейтинге валют Европы с начала года.

Также сообщалось, что НБУ начал не только продавать, но и покупать валюту.