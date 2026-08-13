У партнерів є план: коли курс долара зросте до 50 грн і вище, — Горбенко (відео)

З 11 серпня Національний банк України суттєво послабив валютні обмеження, які діяли з початку повномасштабного вторгнення.

Тепер українці можуть купувати більше валюти на місяць і знімати її зі свого рахунку у більших обсягах. Що дадуть такі нововведення Нацбанку і як вони позначаться на національній валюті, розповів на каналі "Суперпозиція" народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Парламентарій зазначає: щоб зрозуміти мотиви НБУ, потрібно зважати на наші реалії.

"Потрібно аналізувати стан економіки, валютні надходження від експорту сільгосппродукції. Вони падають, оскільки, на жаль, тому що одеські потри, на жаль, тимчасово обмежені в стовідсотковій спроможності на експорт. Також ми бачимо, як руйнується економіка. Попит на валюту з боку підприємств знижується. Але допомогу ми отримуємо у валюті. Тому тут Нацбанк стимулює попит, на мою думку, на прозорий валютний ринок, знімаючи такі обмеження", — зазначив гість студії.

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На його думку, валютна лібералізація Нацбанку призведе до того, що населення буде менше купувати валюту через обмінні пункти, більшість із яких, на його думку, працюють "у тіні", віддаючи перевагу купівлі через банки-посередники.

"Нацбанк продаватиме більше офіційної безготівкової валюти, а банки-посередники вже безпосередньо продаватимуть цю валюту користувачам банківських карток або тим, хто має рахунки. Валюту купуватимуть більше", — припускає депутат.

Рішення НБУ жодним чином не вплине на знецінення гривні.

"Є план від наших партнерів, який закладається в бюджет. І там чітко прописано, який максимальний поріг буде розраховано на 2026 рік, який максимальний поріг буде розраховано на 2027 рік. Якщо я не помиляюся, то на початок 2028 року передбачається курс долара на рівні 50–51 грн", — зазначив Горбенко.

Згідно зі статистичними даними щодо ринку готівкової валюти за перше півріччя 2026 року, найбільше валюти купують у Києві. До трійки лідерів також увійшли Київська та Одеська області.

Нагадаємо, що з початку року гривня посіла майже останнє місце в рейтингу валют Європи.

Також повідомлялося, що НБУ почав не тільки продавати, а й купувати валюту.