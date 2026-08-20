Курс валют 20 серпня: долар і євро змінили позиції, що відбувається в обмінниках

У четвер, 20 серпня, курс долара та євро в Україні змінився. Американська валюта здешевшала на міжбанку, тоді як готівковий долар в обмінниках дещо додав до вартості.

Стан валютного ринку на ранок 20 серпня показує, що курс долара в обмінниках підвищився. Євро теж. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Середній курс готівкового долара в Україні станом на 08:50 становить:

купівля — 44,701 грн за долар;

продаж — 44,946 грн за долар.

За даними моніторингу, долар у готівковому сегменті за добу подорожчав: курс купівлі зріс на 1,1 коп, а продажу — на 7,1 коп.

Водночас на міжбанківському ринку 19 серпня середній курс долара становив 44,70 грн. Валюту купували в середньому по 44,68 грн, а продавали по 44,72 грн. За день середній курс знизився на 5 коп.

Курс євро

Середній готівковий курс євро в банках становить:

Відео дня

купівля — 51,669 грн;

продаж — 52,323 грн.

Порівняно з попередніми показниками євро подорожчав: курс купівлі зріс на 10,9 копійки, а продажу — на 15,8 копійки.

Напередодні на міжбанку середній курс євро становив 51,89 грн, що на 9 коп. вище за попередній показник.

Курс валют в обмінниках Києва

В оптових пунктах обміну столиці станом на ранок 20 серпня середній оптимальний курс долара становить 44,701 грн на купівлю та 44,946 грн на продаж.

В окремих обмінниках Києва долар можна купити, зокрема, по 44,70–44,85 грн, а продати — приблизно по 44,84–45 грн залежно від пункту обміну.

Курс валют у банках — офіційний

За наданими даними, у банківському сегменті курс долара становить 44,505 грн на купівлю та 44,972 грн на продаж. Офіційний курс НБУ — 44,8237 грн за долар.

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Євро в банках купують у середньому по 51,669 грн, а продають по 52,323 грн. Офіційний курс НБУ становить 52,0700 грн за євро.

Курс польського злотого за офіційними даними НБУ — 11,9834 грн.

Зазначимо, що курси в банках та обмінниках можуть змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, днями долар на міжбанку торгувався нижче за рівні попереднього значення.

Водночас, за словами аналітика Вадима Денисенка, Україна 2027 року стикнеться із серйозною загрозою.