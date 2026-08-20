Курс євро встановив історичний рекорд: скільки коштуватиме валюта 21 серпня

Офіційний курс євро в Україні 21 серпня сягне рекордних 52,13 грн. Скільки коштуватимуть долар, злотий та інші валюти.

Національний банк України встановив офіційний курс євро на п'ятницю, 21 серпня 2026 року, на рівні 52,1301 грн за 1 євро. Про це свідчать дані НБУ.

Водночас офіційний курс долара на 21 серпня становитиме 44,6144 грн за 1 долар.

Курс польського злотого НБУ встановив на рівні 12,0685 грн за 1 PLN, британського фунта стерлінгів — 60,8237 грн, а швейцарського франка — 55,8805 грн.

Що відбувається з курсом євро

За даними валютного ринку, які оприлюднив портал "Курс України", станом на 20 серпня євро вже активно дорожчає. На міжбанку станом на 15:27 середній курс європейської валюти становив 52,185 грн, що на 29,5 коп. більше, ніж вчора.

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Котирування на міжбанківському валютному ринку перебували в діапазоні 52,17–52,20 грн за євро.

У банках, за даними порталу, станом на 16:35 євро купували в середньому по 51,801 грн, а продавали по 52,455 грн.

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Долар та євро пішли вниз: що показали обмінники і міжбанк сьогодні

Для порівняння, офіційний курс НБУ, що діяв 20 серпня, становив 51,867 грн за 1 євро. А вже на наступний день регулятор підвищує офіційний курс євро на понад 26 коп.

Долар, навпаки, на міжбанку 20 серпня дешевшав. Середній курс американської валюти станом на 15:27 становив 44,646 грн, що на 5,4 копійки менше, ніж попереднього дня. Водночас на 21 серпня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,6144 грн.

Нагадаємо, напередодні долар США здешевшав на міжбанку, тоді як готівковий долар в обмінниках дещо додав до вартості.