Почти 20 тысяч гривен на дрова: в ПФУ назвали, кто может получить помощь

Украинцы могут оформить субсидию на дрова и сжиженный газ для отопительного сезона 2026-2027 годов. Помощь не назначается автоматически, поэтому нужно самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

ПФУ принимает заявления на субсидию от граждан Украины и иностранцев, законно проживающих в Украине, если их доходов недостаточно для оплаты отопления.

Главное условие – жилье должно отапливаться исключительно печью. Для домов с централизованным, газовым или электрическим отоплением такая помощь не предусмотрена. Приоритет имеют, в частности, ВПЛ, жители прифронтовых и освобожденных территорий, многодетные семьи, одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.

Субсидия на дрова рассчитывается по нормативу 2 тонны на домохозяйство. При предельной цене 4 602,57 грн. за тонну максимальная выплата может составить 9 205,14 грн. Для прифронтовых территорий при поддержке международных организаций сумма может достигать 19400 грн.

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Пособие на твердое топливо также предусмотрено при покупке сжиженного газа в баллонах. Для домохозяйства из одного-двух человек выплата составляет до 920,52 грн, для трех-четырех – до 1 380,78 грн, а для пяти и более человек – до 1 841,04 грн.

Для оформления требуются заявление и право на доходы и имущественное состояние, паспорт, РНОКПП, банковские реквизиты и документ о наличии печного отопления. Подать документы можно онлайн через Действие или электронный кабинет ПФУ, а также лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе, органе местного самоуправления или по почте.

Пенсионный фонд рассматривает заявление до 10 рабочих дней. При одобрении средства выплачивают единовременно на банковский счет.

Напомним, секретарь СНБО Игорь Клименко заявил, что российские удары по составам 5 августа могут свидетельствовать о сохранении планов РФ атаковать энергосистему Украины. Он предупредил, что по мере приближения отопительного сезона такие атаки могут усилиться.

По его словам, к зиме следует усилить защиту критической инфраструктуры и обеспечить стабильную работу систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал о сложной зиме. Он отмечал, что к началу отопительного сезона украинской энергетике необходимо еще около 650 млн. евро международной помощи.