Майже 20 тисяч гривень на дрова: у ПФУ назвали, хто може отримати допомогу
Українці можуть оформити субсидію на дрова та скраплений газ для опалювального сезону 2026–2027 років. Допомога не призначається автоматично, тому потрібно самостійно подати заяву до Пенсійного фонду.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
ПФУ приймає заяви на субсидію від громадян України та іноземців, які законно проживають в Україні, якщо їхніх доходів недостатньо для оплати опалення.
Головна умова — житло має опалюватися виключно піччю. Для будинків із централізованим, газовим або електричним опаленням така допомога не передбачена. Пріоритет мають, зокрема, ВПО, жителі прифронтових і звільнених територій, багатодітні сім’ї, одинокі пенсіонери та люди з інвалідністю.
Субсидія на дрова розраховується з нормативу 2 тонни на домогосподарство. За граничної ціни 4 602,57 грн за тонну максимальна виплата може становити 9 205,14 грн. Для прифронтових територій за підтримки міжнародних організацій сума може сягати 19 400 грн.
Допомога на тверде паливо також передбачена для придбання скрапленого газу в балонах. Для домогосподарства з однієї-двох осіб виплата становить до 920,52 грн, для трьох-чотирьох — до 1 380,78 грн, а для п’яти і більше осіб — до 1 841,04 грн.
Для оформлення потрібні заява та декларація про доходи й майновий стан, паспорт, РНОКПП, банківські реквізити та документ про наявність пічного опалення. Подати документи можна онлайн через “Дію” або електронний кабінет ПФУ, а також особисто в сервісному центрі ПФУ, ЦНАПі, органі місцевого самоврядування чи поштою.
Пенсійний фонд розглядає заяву до 10 робочих днів. У разі схвалення кошти виплачують одноразово на банківський рахунок.
Нагадаємо, секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що російські удари по складах 5 серпня можуть свідчити про збереження планів РФ атакувати енергосистему України. Він попередив, що з наближенням опалювального сезону такі атаки можуть посилитися.
За його словами, до зими потрібно посилити захист критичної інфраструктури та забезпечити стабільну роботу систем електро-, тепло- і водопостачання.
Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький також попереджав про складну зиму. Він зазначав, що до початку опалювального сезону українській енергетиці необхідно ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.