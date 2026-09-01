Курсы доллара и евро изменились на межбанковском рынке: какой курс валют установил НБУ на 1 сентября

На 1 сентября официальные курсы НБУ уже зафиксированы, тогда как дальнейшая динамика на межбанковском рынке будет зависеть от хода торгов в течение дня.

1 сентября гривна продемонстрировала разнонаправленную динамику по отношению к основным иностранным валютам. На межбанковском валютном рынке накануне, 31 августа, доллар и евро подешевели. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс валют".

Тем временем Национальный банк Украины уже обновил официальные курсы валют на сегодня.

Доллар на межбанковском рынке

Так, по состоянию на 31 августа средний курс доллара на межбанковском рынке составлял 44,398 грн/доллар. Американскую валюту покупали по 44,3 грн, а продавали по 44,495 грн.

По сравнению с предыдущими значениями средний курс доллара снизился на 15 коп.

Евро на межбанковском рынке также подешевел. Средний курс европейской валюты составил 51,48 грн/евро. Курс покупки находился на уровне 51,36 грн, а курса продажи — 51,6 грн. Зафиксированное снижение среднего значения составило 38,5 коп.

Відео дня

Какой курс установил НБУ на 1 сентября

Национальный банк Украины обновил данные на первый день осени:

доллар США — 44,5249 грн;

евро — 51,6369 грн;

польский злотый — 11,9315 грн;

чешская крона — 2,1406 грн;

венгерский форинт — 14,1711 грн за 100 HUF.

Что происходит с валютой в банках

Согласно коммерческим курсам, приведённым порталом "Курс валют", доллар в банках можно купить примерно в диапазоне 44,315–44,820 грн, в зависимости от учреждения и условий обмена. Курс продажи евро находится в пределах 51,383–52,058 грн.

Средний коммерческий курс доллара составляет 44,6615 грн, евро — 51,8913 грн.

Важно

Новый курс валют в Украине: банк пересмотрел курс доллара и евро

Отметим, что на наличном рынке фактический курс может варьироваться в зависимости от конкретного банка или обменного пункта.

В то же время именно межбанковский рынок остается одним из ключевых ориентиров для динамики валютного рынка. По итогам торгов 31 августа американская валюта завершила день ниже предыдущих значений, а евро продемонстрировал еще более заметное снижение.

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем обзоре высказал предположение, что доллар готовится к новому движению в сентябре.Исторически первый месяц осени является периодом преимущественного ослабления гривны по отношению к доллару, отмечает эксперт.