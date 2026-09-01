Долар та євро змінилися на міжбанку: який курс валют встановив НБУ на 1 вересня

На 1 вересня офіційні курси НБУ вже зафіксовані, тоді як подальша динаміка міжбанку залежатиме від перебігу торгів протягом дня.

1 вересня гривня показала різноспрямовану динаміку щодо основних іноземних валют. На міжбанківському валютному ринку напередодні, 31 серпня, долар та євро подешевшали. Про це свідчать дані порталу "Курс валют".

Тим часом Національний банк України вже оновив офіційні курси валют на сьогодні.

Долар на міжбанку

Так, станом на 31 серпня середній курс долара на міжбанку становив 44,398 грн/долар. Купували американську валюту по 44,3 грн, а продавали по 44,495 грн.

Порівняно з попередніми значеннями середній курс долара знизився на 15 коп.

Євро на міжбанківському ринку також подешевшав. Середній курс європейської валюти становив 51,48 грн/євро. Курс купівлі був на рівні 51,36 грн, а продажу — 51,6 грн. Зафіксоване зниження середнього значення становило 38,5 коп.

Відео дня

Який курс встановив НБУ на 1 вересня

Національний банк України оновив дані на перший день осені:

долар США — 44,5249 грн;

євро — 51,6369 грн;

польський злотий — 11,9315 грн;

чеська крона — 2,1406 грн;

угорський форинт — 14,1711 грн за 100 HUF.

Що відбувається з валютою в банках

За комерційними курсами, наведеними порталом "Курс валют", долар у банках можна купити приблизно в діапазоні 44,315–44,820 грн, залежно від установи та умов обміну. Курс продажу євро перебуває в межах 51,383–52,058 грн.

Середній комерційний курс долара становить 44,6615 грн, євро — 51,8913 грн.

Важливо

Новий курс валют в Україні: банк переглянув вартість долара та євро

Зазначимо, що на готівковому ринку фактичний курс може відрізнятися залежно від конкретного банку чи обмінного пункту.

Водночас саме міжбанк залишається одним із ключових орієнтирів для руху валютного ринку. За підсумками торгів 31 серпня американська валюта завершила день нижче попередніх значень, а євро продемонстрував ще помітніше зниження.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму огляді припустив, що долар готується до нового руху у вересні. Історично перший місяць осені є періодом переважного послаблення гривні до долара, каже експерт.