Курс долара у вересні добирається до максимуму — названо базовий сценарій

Що буде з курсом долара та євро вже цього тижня, чи зможе НБУ й надалі стримувати американську валюту та до яких позначок може наблизитися долар у вересні, читайте далі.

Станом на ранок 31 серпня долар на готівковому ринку продають у середньому по 44,84 грн, тоді як у банках курс продажу сягає 44,84 грн. Євро в обмінниках коштує приблизно 52,27 грн. Про це повідомляє портал "Курс України".

Офіційний курс НБУ становить 44,55 грн за долар і 51,88 грн за євро. Водночас експерти попереджають: спокій на валютному ринку може виявитися тимчасовим.

За оцінкою фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у вересні тиск на гривню посилюватиметься. Проблеми з експортом, ударами по логістиці та виробництву скорочують пропозицію валюти, тоді як попит на долар підтримують імпорт, потреби оборонного сектору, енергетики та підготовка до опалювального сезону.

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Долар готується до нового руху

Український валютний ринок завершив серпень без очікуваного стрибка долара вище 45 грн, однак підстав говорити про закінчення девальваційного тренду немає. У вересні тиск на гривню може посилитися через скорочення валютної виручки, проблеми з експортом та логістикою, а також зростання попиту на імпортну валюту.

Курс валют на вересень Фото: omid armin/Unsplash

Як змінився курс валют в серпні

За словами експерта, у серпні долар залишався у відносно вузькому коридорі 44,55–44,95 грн. Офіційний курс завершив місяць на рівні приблизно 44,55 грн за долар, знизившись за місяць на 0,3%.

Готівковий долар на 29 серпня коштував у середньому 44,84 грн, що на 0,2% менше, ніж місяцем раніше. Водночас від початку року американська валюта подорожчала на 5,7%.

З євро ситуація була іншою. У серпні європейська валюта оновила історичний максимум — 52,25 грн 24 серпня, а місяць завершила на рівні приблизно 51,88 грн, додавши 1,2%.

Завдяки високим зарплатам, споживання буде обмежане лише товарами, а не бажаннями купити. Тобто імпорт буде, а отже й попит на валюту буде зберігатися

Готівковий євро на 29 серпня коштував приблизно 52,24 грн, а його зростання від початку року становило 4,2%.

Шевчишин пояснює різницю між динамікою валют передусім ситуацією на світовому ринку. У серпні EUR/USD зріс на 0,4%, що дало змогу Національному банку стримувати долар і водночас допустити більше зростання євро.

Чому долар не стрибнув вище 45 грн

За оцінкою експерта, фундаментальні чинники протягом серпня радше працювали проти гривні.

Серед них фінаналітик називає проблеми з морським експортом, удари по складах та логістичних центрах, зупинення частини виробництв, слабкі показники економіки та падіння експортної виручки.

Проте очікуваного переходу долара у зону 45–46 грн не відбулося. Однією з причин Шевчишин називає глобальне ослаблення долара, яке дало НБУ можливість фактично "перекласти" частину курсового тиску на євро.

Історично вересень є місяцем переважного послаблення гривні до долара

Водночас значну роль відіграли валютні інтервенції регулятора.

За оцінкою аналітика, у серпні НБУ продав на валютному ринку приблизно 4,83 млрд доларів проти 4,79 млрд доларів у липні. Тому серпень може стати третім за масштабом місяцем інтервенцій в історії НБУ.

Особливо показовим є літній період: за оцінкою Шевчишина, за червень–серпень НБУ продав на міжбанку приблизно $14,7 млрд.

Валютний дефіцит посилюється

Попри стабільний курс, баланс валютного ринку в серпні погіршився.

Середньодобова пропозиція валюти на міжбанку становила орієнтовно 234 млн доларів, збільшившись за місяць лише на 1,1%. Водночас на початку серпня вона перебувала на рівні 240–250 млн доларів, а наприкінці місяця знизилася до 210–215 млн доларів.

Попит, навпаки, зріс на 5,5% — до 404 млн доларів на день. Тому середньодобовий дефіцит міжбанківського ринку збільшився приблизно на 12% — до 170,5 млн доларів.

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"Пропозиція валюти майже зупинилась, а попит продовжив зростання", — зазначає Шевчишин.

На готівковому ринку дефіцит був меншим. Середньодобова купівля валюти населенням становила $88,2 млн, продаж — $67,1 млн. Дефіцит готівкової валюти скоротився до 21,2 млн доларів на день.

Водночас на безготівковому ринку попит населення зріс одразу на 48% — до 25,2 млн доларів на день. Пропозиція збільшилася на 5,2%, до 20,3 млн доларів.

Що буде з доларом на початку вересня

На думку Шевчишина, у вересні негативних чинників для гривні може виявитися більше, ніж позитивних.

Експерт очікує подальшого скорочення валютної пропозиції через проблеми з експортом, портами, логістикою та виробництвом. Водночас попит на валюту залишатиметься високим через імпорт, закупівлі для оборонної сфери, енергетики, логістики та потреби перед опалювальним сезоном.

Враховуючи вже накопичений негатив, а також перспективи посилення валютних дисбалансів через збереженням блокування портів, удари по логістиці, складах, виробничих потужностях, пропозиція валюти буде падати

Додатковим чинником можуть стати девальваційні очікування населення.

Водночас головним стабілізатором курсу залишатиметься НБУ, який продовжує активно продавати валюту з резервів.

Прогноз курсу на перший тиждень вересня

Базовий сценарій Шевчишина передбачає поступовий рух долара до 45 грн та вихід готівкового курсу в діапазон 45,20–46 грн у вересні.

Для самого початку місяця це означає, що долар, найімовірніше, залишатиметься поблизу поточних значень із поступовим наближенням до позначки 45 грн, якщо НБУ не змінить тактику інтервенцій.

Для євро експерт закладає широкий діапазон 51,20–52,50 грн. Його подальша динаміка значною мірою залежатиме від поведінки EUR/USD на світовому ринку.

За базовим сценарієм, імовірність якого Шевчишин оцінює у 65%, готівковий долар у вересні може перейти до діапазону 45,20–46 грн.

За оптимістичного сценарію — якщо частково відновиться морський експорт, Україна ритмічно отримуватиме зовнішнє фінансування, а інтенсивність атак знизиться — долар може залишатися у межах 44,75–45 грн.

Негативний сценарій передбачає посилення ударів по інфраструктурі та логістиці, проблеми із зовнішнім фінансуванням та нову ескалацію. У такому разі готівковий долар, за оцінкою експерта, може піднятися до 46–47 грн.

"Девальваційний тренд нікуди не зник, рух не завершено", — наголошує Шевчишин.

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Його оцінка курсу долара на кінець 2026 року залишається на рівні 45,5-46,7 грн за умови енергетичного перемир'я та ритмічного надходження зовнішнього фінансування. Водночас окремі моделі, за словами експерта, дають орієнтир і приблизно 47,7 грн за долар.

Нагадаємо, Росія значно посилила атаки на логістичні склади продовольчих ритейлерів, через що виникають затримки з доставленням товарів до магазинів в Україні.

Унаслідок обстрілу були пошкоджені склади та інші об’єкти кількох компаній. Про втрати продукції та пошкодження логістичної інфраструктури повідомили “Фора”, “Файні льоди” та Yves Rocher Україна.