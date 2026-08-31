Курс доллара в сентябре приближается к максимуму — назван базовый сценарий

Что будет с курсом доллара и евро уже на этой неделе, сможет ли НБУ и в дальнейшем сдерживать американскую валюту и к каким отметкам может приблизиться доллар в сентябре — читайте далее.

По состоянию на утро 31 августа доллар на наличном рынке продается в среднем по 44,84 грн, тогда как в банках курс продажи достигает 44,84 грн. Евро в обменных пунктах стоит около 52,27 грн. Об этом сообщает портал "Курс Украины".

Официальный курс НБУ составляет 44 ,55 грн за доллар и 51,88 грн за евро. В то же время эксперты предупреждают: спокойствие на валютном рынке может оказаться временным.

По оценке финансового аналитика Андрея Шевчишина, в сентябре давление на гривну будет усиливаться. Проблемы с экспортом, удары по логистике и производству сокращают предложение валюты, тогда как спрос на доллар поддерживают импорт, потребности оборонного сектора, энергетики и подготовка к отопительному сезону.

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Украинский валютный рынок завершил август без ожидаемого скачка курса доллара выше 45 грн, однако оснований говорить об окончании девальвационного тренда нет. В сентябре давление на гривну может усилиться из-за сокращения валютной выручки, проблем с экспортом и логистикой, а также роста спроса на импортную валюту.

Курс валют на сентябрь Фото: omid armin/Unsplash

Как изменился курс валют в августе

По словам эксперта, в августе доллар оставался в относительно узком диапазоне 44,55–44,95 грн. Официальный курс завершил месяц на уровне около 44,55 грн за доллар, снизившись за месяц на 0,3%.

Наличный доллар 29 августа стоил в среднем 44,84 грн, что на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В то же время с начала года американская валюта подорожала на 5,7%.

С евро ситуация складывалась иначе. В августе европейская валюта обновила исторический максимум — 52,25 грн 24 августа, а месяц завершила на уровне около 51,88 грн, прибавив 1,2%.

Благодаря высоким зарплатам потребление будет ограничиваться лишь товарами, а не желанием их приобрести. То есть импорт будет, а значит, и спрос на валюту сохранится

Наличный евро по состоянию на 29 августа стоил около 52,24 грн, а его рост с начала года составил 4,2 %.

Шевчишин объясняет разницу в динамике валют прежде всего ситуацией на мировом рынке. В августе курс EUR/USD вырос на 0,4%, что позволило Национальному банку сдерживать доллар и в то же время допустить более значительный рост евро.

Почему доллар не поднялся выше 45 грн

По оценке эксперта, в течение августа фундаментальные факторы скорее оказывали негативное влияние на гривну.

Среди них финансовый аналитик отмечает проблемы с морским экспортом, удары по складам и логистическим центрам, остановку части производств, слабые показатели экономики и падение экспортной выручки.

Однако ожидаемого перехода доллара в зону 45–46 грн не произошло. Одной из причин Шевчишин называет глобальное ослабление доллара, которое дало НБУ возможность фактически "переложить" часть курсового давления на евро.

Исторически сентябрь является месяцем, когда гривна, как правило, ослабевает по отношению к доллару

В то же время значительную роль сыграли валютные интервенции регулятора.

По оценке аналитика, в августе НБУ продал на валютном рынке около 4,83 млрд долларов против 4,79 млрд долларов в июле. Поэтому август может стать третьим по масштабу месяцем интервенций в истории НБУ.

Особенно показателен летний период: по оценке Шевчишина, в июне–августе НБУ продал на межбанковском рынке около 14,7 млрд долларов.

Валютный дефицит усиливается

Несмотря на стабильный курс, баланс валютного рынка в августе ухудшился.

Среднесуточное предложение валюты на межбанковском рынке составило около 234 млн долларов, увеличившись за месяц лишь на 1,1%. При этом в начале августа она находилась на уровне 240–250 млн долларов, а в конце месяца снизилась до 210–215 млн долларов.

Спрос, напротив, вырос на 5,5% — до 404 млн долларов в день. Поэтому среднесуточный дефицит межбанковского рынка увеличился примерно на 12% — до 170,5 млн долларов.

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"Предложение валюты практически остановилось, а спрос продолжил расти", — отмечает Шевчишин.

На наличном рынке дефицит был меньше. Среднесуточный объем покупки валюты населением составил 88,2 млн долларов, продажи — 67,1 млн долларов. Дефицит наличной валюты сократился до 21,2 млн долларов в день.

В то же время на безналичном рынке спрос со стороны населения вырос сразу на 48% — до 25,2 млн долларов в день. Предложение увеличилось на 5,2%, до 20,3 млн долларов.

Что будет с долларом в начале сентября

По мнению Шевчишина, в сентябре негативных факторов для гривны может оказаться больше, чем позитивных.

Эксперт ожидает дальнейшего сокращения валютного предложения из-за проблем с экспортом, портами, логистикой и производством. В то же время спрос на валюту будет оставаться высоким из-за импорта, закупок для оборонной сферы, энергетики, логистики и потребностей перед отопительным сезоном.

Учитывая уже накопившийся негатив, а также перспективы усиления валютных дисбалансов из-за продолжающейся блокировки портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, предложение валюты будет снижаться

Дополнительным фактором могут стать девальвационные ожидания населения.

В то же время главным стабилизатором курса останется НБУ, который продолжает активно продавать валюту из резервов.

Прогноз курса на первую неделю сентября

Базовый сценарий Шевчишина предполагает постепенное укрепление доллара до 45 грн и выход наличного курса в диапазон 45,20–46 грн в сентябре.

В начале месяца это означает, что доллар, скорее всего, будет оставаться вблизи текущих значений с постепенным приближением к отметке 45 грн, если НБУ не изменит тактику интервенций.

По отношению к евро эксперт прогнозирует широкий диапазон 51,20–52,50 грн. Его дальнейшая динамика в значительной степени будет зависеть от поведения курса EUR/USD на мировом рынке.

Согласно базовому сценарию, вероятность которого Шевчишин оценивает в 65%, наличный доллар в сентябре может войти в диапазон 45,20–46 грн.

По оптимистичному сценарию — если частично возобновится морской экспорт, Украина будет стабильно получать внешнее финансирование, а интенсивность атак снизится — курс доллара может оставаться в пределах 44,75–45 грн.

Негативный сценарий предполагает усиление ударов по инфраструктуре и логистике, проблемы с внешним финансированием и новую эскалацию. В таком случае курс наличных долларов, по оценке эксперта, может подняться до 46–47 грн.

"Девальвационный тренд никуда не исчез, процесс еще не завершился", — подчеркивает Шевчишин.

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Его прогноз курса доллара на конец 2026 года остается на уровне 45,5–46,7 грн при условии энергетического перемирия и регулярного поступления внешнего финансирования. В то же время отдельные модели, по словам эксперта, дают ориентир в районе 47,7 грн за доллар.

Напомним, что Россия значительно усилила атаки на логистические склады продовольственных ритейлеров, из-за чего возникают задержки с доставкой товаров в магазины в Украине.

В результате обстрела были повреждены склады и другие объекты нескольких компаний. О потерях продукции и повреждениях логистической инфраструктуры сообщили "Фора", "Файни льды" и Yves Rocher Украина.