Гривне — 30 лет: как изменились зарплаты, цены на хлеб, бензин и жилье украинцев

2 сентября 2026 года гривне исполняется 30 лет. Фокус сравнил экономическую ситуацию 1996 и 2026 годов. Что произошло с зарплатами украинцев, как выросли цены на хлеб и топливо, сколько стоил доллар и жилье три десятка лет назад.

2 сентября 1996 года в Украине началась денежная реформа, которая изменила финансовую систему государства. Именно в этот день в обращение была введена национальная валюта, заменившая купоно-карбованец. Спустя 30 лет гривна остается основным платежным средством страны, но за это время изменились её покупательная способность, дизайн, номиналы и сама система расчётов.

Когда в Украине ввели гривну

30 лет назад, в соответствии с указом президента Леонида Кучмы о проведении денежной реформы, начался процесс обмена купоно-карбованцев на новую национальную валюту. Он длился с 2 по 16 сентября 1996 года.

Купон 1995 года Фото: Википедия

Заданный курс был простым:

100 000 купоно-карбованцев = 1 гривна.

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Например, 1 млн карбованцев после реформы превращался в 10 грн, а 10 млн — в 100 грн.

Денежная реформа не предусматривала конфискации средств населения. Деньги на банковских счетах и вкладах пересчитывались в гривны по установленному соотношению.

Появление гривны стало завершением периода временного денежного обращения, который Украина переживала после провозглашения независимости. До этого в стране использовался купоно-карбованец

Какими были первые гривны

В сентябре 1996 года украинцы получили банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 грн с изображениями выдающихся деятелей украинской истории и культуры:

1 грн — князь Владимир Великий;

2 грн — князь Ярослав Мудрый;

5 грн — Богдан Хмельницкий;

10 грн — Иван Мазепа;

20 грн — Иван Франко;

50 грн — Михаил Грушевский;

100 грн — Тарас Шевченко.

Впоследствии появились более крупные номиналы:

в 2001 году в Украине ввели в обращение банкноту номиналом 200 грн;

в 2006 году — 500 грн;

в 2019 году — 1000 грн. Она стала крупнейшим номиналом украинской валюты.

Гривне исполнилось 30 лет Фото: УНИАН

Гривна за 30 лет: от купонов до карт

За три десятилетия украинская валюта пережила несколько серьезных экономических и валютных кризисов. Страна столкнулась с масштабными девальвациями, инфляцией и колебаниями валютного курса.

Путь гривны за 30 лет Фото: Фокус

Одновременно менялась и сама форма денег.

Путь гривны за 30 лет Фото: Фокус

Если в 90-х годах украинцы в основном расплачивались наличными, то в 2026 году значительная часть повседневных платежей приходится на банковские карты, смартфоны и другие безналичные инструменты. Таким образом, за 30 лет изменилась не только стоимость гривны, но и способ её использования.

Что можно было купить за гривну 30 лет назад

За три десятилетия изменились не только цены, но и сама структура украинской экономики, потребления, доходов населения и торговли. Более того, в 1996 году гривна только появилась, а цены в стране долгое время испытывали последствия гиперинфляции. Поэтому более показательным является не сравнение одной условной гривны, а соотношение зарплаты и стоимости основных товаров в разные периоды.

С 1996 года номинальный уровень доходов украинцев изменился в разы. Сейчас средняя зарплата уже исчисляется десятками тысяч гривен, тогда как в первые годы существования национальной валюты зарплаты составляли гораздо меньшие суммы. В то же время сами по себе номинальные цифры не показывают, насколько люди стали богаче: для этого нужно учитывать инфляцию и изменение покупательной способности.

Таблица составлена на основе данных Государственной службы статистики Украины и НБУ. Примечание: показатели заработной платы за 1996 и 2026 годы не являются прямым показателем изменения уровня благосостояния, поскольку за 30 лет существенно изменились цены, структура экономики и методология статистики. Фото: Фокус

Сколько сегодня зарабатывают украинцы

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2026 года составила 32 243 грн. А если проследить рост за год, то средняя зарплата украинцев изменилась на 21,7%, но по сравнению с июнем 2026 года сократилась на 1,6%.

Самый высокий средний уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 463 грн. Также среди самых высоких показателей:

Луганская область — 35 367 грн;

Киевская область — 33 268 грн.

Самая низкая средняя зарплата была в:

Черновицкой области — 23 354 грн;

Кировоградской области — 23 532 грн.

Украинцы ждут банкноту номиналом 2 000 грн Фото: НБУ

Зарплаты-2026: почему рост идет так медленно

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что июльская статистика оказалась хуже его прогноза.

"Это значительно меньше моих ожиданий (₴32,9 тыс.). Я рассчитывал на рост во второй половине года, отпуска и повышение зарплат в рамках новых требований к бронированию. Но нет", — отметил эксперт.

По его данным, в июле средняя зарплата снизилась на 1,6% после роста на 5,9% в июне. Годовой прирост также замедлился — до 21,7% против 25,4% месяцем ранее.

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Реальная зарплата, то есть с учетом инфляции, по оценке Шевчишина, выросла примерно на 14 % в годовом исчислении. В июне этот показатель составлял 18,2 %.

Эксперт считает, что замедление может сохраняться до конца года. Среди причин он называет проблемы с экспортом сельскохозяйственной продукции, руды и металла, приостановку пересмотра зарплат и бонусов в ряде компаний, сокращение персонала и вынужденные отпуска в сфере логистики и розничной торговли.

Кроме того, на рынок труда влияют повреждения и остановка производственных мощностей из-за войны, а также пересмотр с 1 сентября 2026 года критериев критичности предприятий и условий бронирования.

В то же время главным фактором, который продолжает поддерживать уровень заработной платы, остается нехватка работников и конкуренция работодателей за квалифицированные кадры.

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По мнению эксперта, отдельным фактором должно стать повышение зарплат работников образования на 20 % с 1 сентября.

"Драйвером роста по-прежнему является нехватка рабочей силы и высокая конкуренция за квалифицированных специалистов. С 1 сентября зарплаты работников образования вырастут на 20 %. Что касается обещанных зарплат военным — пока неясно", — сказал Шевчишин.

В связи с тем, что июльский показатель оказался ниже ожиданий, он допускает пересмотр прогноза средней зарплаты на конец 2026 года — примерно до 36,5 тыс. грн.

В каких сферах снизились зарплаты

В июле наибольшее месячное снижение средней зарплаты зафиксировали в сфере образования — 20,3%. В сфере торговли и на СТО зарплаты сократились на 8,9 %, а в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха — на 7,5 %.

Отметим, что для сферы образования и культуры значительную роль играет сезонность. Летом меняется структура начислений, в частности из-за отпусков. А вот в торговле ситуация сложнее. На отрасль давят риски безопасности, связанные с войной, и ухудшение финансово-экономического положения части предприятий.

Такие данные свидетельствуют о том, что за 30 лет номинальные зарплаты в Украине выросли в сотни раз, однако этот показатель не означает такого же роста благосостояния. Вместе с доходами менялись цены, стоимость жилья, топлива, продуктов и других товаров, поэтому реальную картину дает именно покупательная способность зарплаты.

Ранее "Фокус" анализировал, как изменилась экономика Украины за 35 лет, сформировалась ли у нее собственная модель и к каким дальнейшим изменениям следует быть готовыми.

Кроме того, "Фокус" пояснял, что появление банкноты номиналом 2 000 грн является следствием экономических изменений, которые уже произошли в Украине, в частности инфляции и снижения покупательной способности гривны.