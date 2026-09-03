Тариф на воду в Киеве вырос вдвое: сколько теперь стоит кубометр

Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривен за кубометр.

Это решение объясняют ростом стоимости электроэнергии, топлива и реагентов. "За" проголосовали 74 депутата, сообщает корреспондент "Суспильного" с заседания городского совета.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг рекомендовала повысить тариф ещё в 2024 году, а сейчас тарифы на водоснабжение и водоотведение повышают в разных регионах.

"Сфера водоснабжения оказалась фактически на грани выживания. Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо и реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — сказал Кличко.

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Впрочем, заместитель городского головы Петр Пантелеев считает, что решение о повышении тарифов на воду, напротив, должно сдержать резкий рост стоимости воды для киевлян. Он говорит, что в последний раз НКРЭКУ рекомендовала тариф на уровне около 90 гривен за кубометр.

Он добавил, что без дополнительного финансирования предприятию будет сложно работать зимой, в частности в связи с приближением отопительного сезона.

В настоящее время общий тариф на водоснабжение и водоотведение в Киеве составляет 30,38 гривны за кубометр. Из них водоснабжение — 16,16 гривны за кубометр, водоотведение — 14,22 гривны, обе суммы с НДС.

Напомним, что эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что решение КГГА повысить тариф на воду до 63,79 грн за кубометр вместо почти 90 грн не решает системных проблем "Киевводоканала" и не улучшит качество услуг для киевлян.

Также речь шла о повышении цен на АЗС. Заправки пересматривают стоимость топлива. В Украине начался заметный рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.