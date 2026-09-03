Вдвічі зріс тариф на воду у Києві: скільки тепер коштує кубометр

Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривень за кубометр.

Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів. "За" проголосували 74 депутати, повідомляє кореспондент "Суспільного" із засідання міської ради.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах.

"Галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання. Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні", — сказав Кличко.

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Втім заступник міського голови Петро Пантелєєв вважає, що рішення підвищити тарифи на воду має навпаки стримати різке зростання вартості води для киян. Він каже, що востаннє НКРЕКП рекомендувала тариф на рівні близько 90 гривень за кубометр.

Він додав, що без додаткового фінансування підприємству буде складно працювати взимку, зокрема з огляду на наближення опалювального сезону.

Наразі загальний тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 гривні за кубометр. Із них водопостачання — 16,16 гривні за кубометр, водовідведення — 14,22 гривні, обидві суми з ПДВ.

Нагадаємо, експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко вважає, що рішення КМДА підвищити тариф на воду до 63,79 грн за кубометр замість майже 90 грн не вирішує системних проблем "Київводоканалу" і не покращить якість послуг для киян.

Також йшлося про підвищення цін на АЗС. Заправки переглядають вартість пального. В Україні почалося помітне зростання цін на бензин і дизельне пальне. Про це свідчать дані моніторингу ринку.