Пенсионерам выплачивают по 8 тысяч гривен на дрова: кто может получить деньги

Бывшие работники лесной отрасли могут получить по 8 тысяч гривен на топливные дрова. С начала года выплату уже оформили более 10 тысяч пенсионеров.

ГП "Леса Украины" продолжает ежегодную программу финансовой поддержки пенсионеров отрасли. С начала года компенсацию на покупку топливных дров получили более 10 тысяч человек, а общая сумма выплат достигла 82,8 млн грн. Прием заявлений продолжается — обратиться могут все, кто подпадает под льготную категорию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кто имеет право на деньги

По информации предприятия, выплата предусмотрена для тех, кто уволился в связи с выходом на пенсию непосредственно из "Лесов Украины" или из предприятий, правопреемником которых оно стало. На средства также могут претендовать люди, попавшие под сокращение за два года до наступления пенсионного возраста и состоявшие на учете в центре занятости.

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Обязательные условия — печное отопление в доме и не менее 15 лет стажа работы в лесном хозяйстве. Оформить помощь разрешено и тем, кто содержит пенсионера, соответствующего перечисленным критериям.

Какие документы необходимы

Те, кто еще не обращался за 8 тысяч гривен на отопительный сезон, могут подать пакет документов. Оригиналы заявлений принимаются лично или по почте в отдельных первичных профсоюзах региональных филиалов предприятия.

Для оформления понадобятся:

письменное заявление установленного образца;

справка из сельского или городского совета об печном отоплении или акт комиссионного обследования;

копии документов, подтверждающих принадлежность к льготной категории и наличие необходимого стажа;

копия паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении РНОКПП (идентификационного кода).

Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры имеют право на возрастную надбавку к пенсии. Ее размер зависит от количества прожитых лет и может достигать 570 гривен, а надбавку начисляют автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Также речь шла, что часть работающих пенсионеров рискует лишиться отдельных надбавок или даже самой пенсии из-за трудоустройства. Все зависит от типа выплаты и характера работы.

Кроме того, сообщалось, что Киев готовится к самой сложной зиме: в столице ремонтируют поврежденные ТЭЦ, возводят когенерационные установки и готовят пункты обогрева. Но самая большая проблема — не техника, а люди. В зоне риска могут оказаться одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью и семьи с детьми, которым без посторонней помощи не пережить холода.