Пенсіонерам виплачують по 8 тисяч гривень на дрова: хто може отримати гроші

Колишні працівники лісової галузі можуть отримати по 8 тисяч гривень на паливні дрова. Від початку року виплату вже оформили понад 10 тисяч пенсіонерів.

ДП "Ліси України" продовжує щорічну програму фінансової підтримки пенсіонерів галузі. Від початку року компенсацію на купівлю паливних дров отримали понад 10 тисяч осіб, а загальна сума виплат сягнула 82,8 млн грн. Прийом заяв триває – звернутися можуть усі, хто підпадає під пільгову категорію.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Хто має право на гроші

За інформацією підприємства, виплата передбачена для тих, хто звільнився у зв'язку з виходом на пенсію безпосередньо з "Лісів України" чи з підприємств, правонаступником яких воно стало. На кошти також можуть претендувати люди, яких скоротили за два роки до настання пенсійного віку та які стояли на обліку в центрі зайнятості.

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Обов'язкові умови – пічне опалення в домі та щонайменше 15 років стажу роботи в лісовому господарстві. Оформити допомогу дозволено й тим, хто утримує пенсіонера, що відповідає переліченим критеріям.

Які документи потрібні

Ті, хто ще не звертався по 8 тисяч гривень на опалювальний сезон, можуть подати пакет паперів. Оригінали заяв приймають особисто або поштою у відокремлених первинних профспілках регіональних філій підприємства.

Для оформлення знадобляться:

письмова заява встановленого зразка;

довідка із сільської чи міської ради про пічне опалення або акт комісійного обстеження;

копії документів про належність до пільгової категорії та наявність необхідного стажу;

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційного коду).

Раніше повідомлялося, що українські пенсіонери мають право на вікову надбавку до пенсії. Її розмір залежить від кількості прожитих років і може досягати 570 гривень, а нараховують доплату автоматично – звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Також ішлося про те, що частина працюючих пенсіонерів ризикує позбутися окремих доплат чи навіть самої пенсії через працевлаштування. Усе залежить від типу виплати та характеру роботи.

Крім того, повідомлялося, що Київ готується до найскладнішої зими: у столиці ремонтують пошкоджені ТЕЦ, зводять когенераційні установки та готують пункти обігріву. Але найбільший клопіт – не техніка, а люди. У зоні ризику можуть опинитися самотні пенсіонери, люди з інвалідністю та родини з дітьми, яким без сторонньої допомоги холоди не пережити.