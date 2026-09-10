Мировому рынку масла грозит масштабный дефицит: причины и последствия, – СМИ

Аналитики предупреждают, что уже в ближайшее время спрос на растительное масло в мире может значительно превысить возможности производителей. Странам придется рассчитывать на резервные запасы, чтобы избежать перебоев.

Мировой рынок растительных масел оказался в сложной ситуации в преддверии нового маркетингового сезона. По оценкам аналитиков, спрос на растительное масло в мире значительно превысит объемы производства, из-за чего странам придется задействовать стратегические запасы. Такой разрыв между потреблением и предложением создает риски масштабного дефицита на мировом рынке. Об этом сообщает AgroReview.

Причерноморье остается ключевым фактором

В значительной степени ситуация на рынке зависит именно от событий в Причерноморском регионе. Мировые трейдеры рассчитывали на возобновление стабильных экспортных поставок подсолнечного масла из Украины и соседних стран, однако реальность оказалась иной — из-за сложностей с логистикой и военных угроз регулярно возникают перебои в поставках, что негативно сказывается на доверии участников рынка и стабильности цен.

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Биотопливо завоевывает часть рынка

Дополнительным фактором сокращения предложения стала активная переработка растительных масел в биотопливо. Значительная часть сырья, которое традиционно направлялось в пищевую промышленность, в настоящее время используется для удовлетворения энергетических потребностей. Из-за этого альтернативные виды масел не способны полностью компенсировать нехватку подсолнечного масла, поскольку спрос со стороны энергетического сектора остается достаточно высоким.

"Дефицит масла становится не просто временным явлением, а системной проблемой, требующей пересмотра стратегий как для производителей, так и для перерабатывающих предприятий".

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Прогноз на новый маркетинговый год

По оценкам специалистов, в сезоне 2026/27 годов совокупное производство восьми основных видов растительного масла вырастет лишь на 1,7% — такой прирост эксперты считают недостаточным для покрытия растущего мирового спроса. Если стабильные поставки из основных аграрных регионов не возобновятся, цены на продовольствие могут оставаться высокими в течение длительного периода. Аналитики подчеркивают необходимость переосмысления стратегий производства и диверсификации источников сырья, чтобы избежать усугубления кризиса в будущем.

Ранее сообщалось, что опасения по поводу возможного дефицита заставили украинцев пересмотреть свои потребительские привычки — спрос на продукты длительного хранения на крупнейшем маркетплейсе страны за год вырос в разы.

Также сообщалось, что российские удары по логистической инфраструктуре Украины уже напрямую сказываются на работе торговых сетей. Экономист Олег Пендзин объяснил, грозит ли Украине общий дефицит продовольствия, что будет с магазинами в ближайшее время и почему там появляются предупреждения об ограничениях на покупку отдельных товаров.