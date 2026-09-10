Світовому ринку олії загрожує масштабний дефіцит: причини та наслідки, — ЗМІ
Аналітики попереджають, що вже найближчим часом попит на рослинну олію у світі може суттєво перевищити можливості виробників. Країнам доведеться розраховувати на резервні запаси, аби уникнути перебоїв.
Глобальний ринок рослинних олій опинився у складній ситуації напередодні нового маркетингового сезону. За оцінками аналітиків, попит на рослинну олію у світі суттєво перевищить обсяги виробництва, через що країнам доведеться використовувати стратегічні запаси. Такий розрив між споживанням і пропозицією створює ризики масштабного дефіциту на світовому ринку. Про це повідомляє AgroReview.
Причорномор'я залишається ключовим фактором
Значною мірою ситуація на ринку залежить саме від подій у Причорноморському регіоні. Світові трейдери розраховували на відновлення стабільних експортних потоків соняшникової олії з України та сусідніх країн, однак реальність виявилася іншою – через складнощі з логістикою та воєнні загрози регулярно виникають перебої у постачанні, що негативно позначається на довірі гравців ринку та стабільності цін.
Біопаливо забирає частину ринку
Додатковим фактором зниження пропозиції стала активна переробка рослинних олій на біопаливо. Значна частина сировини, яка традиційно спрямовувалася у харчову промисловість, нині використовується для енергетичних потреб. Через це альтернативні види олій не здатні повністю компенсувати нестачу соняшникової, оскільки попит з боку енергетичного сектору залишається досить високим.
"Дефіцит олії стає не просто тимчасовим явищем, а системною проблемою, яка вимагає перегляду стратегій як для виробників, так і для переробних підприємств".
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Прогноз на новий маркетинговий рік
За оцінками фахівців, у сезоні 2026/27 років сукупне виробництво восьми основних видів рослинної олії зросте лише на 1,7% – такий приріст експерти вважають недостатнім для покриття зростаючого світового попиту. Якщо стабільні поставки з головних аграрних регіонів не відновляться, ціни на продовольство можуть залишатися високими протягом тривалого періоду. Аналітики наголошують на необхідності переосмислення стратегій виробництва та диверсифікації джерел сировини, аби уникнути поглиблення кризи в майбутньому.
Раніше повідомлялося, що побоювання щодо можливого дефіциту змусили українців переглянути власні звички споживання – попит на продукти тривалого зберігання на найбільшому маркетплейсі країни за рік зріс у рази.
Також повідомлялося, що російські удари по логістичній інфраструктурі України вже безпосередньо позначаються на роботі торговельних мереж. Економіст Олег Пендзин пояснив, чи загрожує Україні загальний дефіцит продовольства, що буде з магазинами найближчим часом та чому там з'являються попередження про обмеження на купівлю окремих товарів.