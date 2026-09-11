В Раде сравнили бронирование коммунальщиков и транспортников: какие лимиты действуют на самом деле

Народный депутат Оксана Савчук публично сравнила условия найма работников различных отраслей, чтобы привлечь внимание к нехватке водителей общественного транспорта. Однако приведенные ею цифры частично расходятся с действующими постановлениями правительства.

Дефицит квалифицированных кадров в коммунальной и транспортной сферах всё острее ощущается украинскими городами, и народный депутат решила публично обратить внимание на эту проблему. О необходимости пересмотра приоритетов и увеличения лимитов бронирования для критической инфраструктуры в эфире "Ранок.LIVE" заявила народный депутат, председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

По её словам, у перевозчиков мусора загрузка составляет 100%, тогда как у водителей общественного транспорта — всего 50%. Политик подчеркнула, что такая диспропорция несправедлива и напрямую влияет на способность городов обеспечивать нормальную логистику для жителей. В частности, в столице расширение транспортной сети и запуск новых автобусов напрямую зависят от того, позволит ли государство забронировать достаточное количество водителей для их обслуживания.

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"И я надеюсь, что в связи с тем, что мы сейчас говорим о каких-то изменениях, о дополнительных автобусах, дополнительных рейсах, Киеву предоставят больше возможностей для привлечения большего числа водителей, а соответственно это будет означать большее количество маршрутов и транспортных средств", — подытожила Савчук.

Бронирование от мобилизации: какие лимиты действуют на самом деле

По состоянию на 2026 год Кабинет министров Украины внес существенные изменения в правила бронирования, и условия для этих двух сфер действительно различаются, хотя реальное распределение долей выглядит иначе.

Для предприятий по вывозу мусора (сфера управления бытовыми отходами) стопроцентная бронь по умолчанию не действует. Кабинет Министров повысил предельный лимит бронирования для предприятий критической коммунальной инфраструктуры, к которым относятся теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и вывоз отходов, – до 75% работников. Получить полную, 100-процентную квоту на сохранение рабочих мест коммунальные предприятия могут только при одном условии: если они фактически выполняют работы непосредственно в зонах боевых действий, на прифронтовых территориях, и это решение принимается отдельно Минобороны или Минэкономики.

Для водителей автотранспортных предприятий, включая пассажирских перевозчиков, базовый лимит действительно остается на уровне 50 % от штата. Это регулируется постановлением КМУ № 650. В то же время дефицит кадров в этой отрасли является реальной проблемой: главы ассоциаций перевозчиков неоднократно сообщали о нехватке водителей, слесарей и механиков, а часть маршрутов в разных городах уже сокращается или дорожает именно из-за кадрового дефицита.

Разница в лимитах между сферами объясняется тем, что ЖКХ — теплоснабжение, водоснабжение и вывоз мусора – официально отнесено к критической инфраструктуре жизнеобеспечения городов, где кадровый дефицит грозит быстрыми санитарными и техногенными катастрофами, тогда как общественный транспорт в эту категорию пока не входит.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года ряд категорий граждан не подлежит мобилизации — среди них инвалиды, многодетные родители, студенты при наличии оформленной отсрочки, зарезервированные работники и женщины.

Также известно, что украинским предприятиям необходимо обновить решение о статусе критичности, если оно было получено до 2 июня 2026 года и ещё не переподтверждено — без обновлённого решения бронирование работников будет доступно только до 1 сентября.