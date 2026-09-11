У Раді порівняли бронювання комунальників і транспортників: які ліміти діють насправді

Народна депутатка Оксана Савчук публічно порівняла умови бронювання працівників різних галузей, аби привернути увагу до дефіциту водіїв громадського транспорту. Однак наведені нею цифри частково розходяться з чинними урядовими постановами.

Дефіцит кваліфікованих кадрів у комунальній та транспортній сферах дедалі гостріше відчувається українськими містами, і нардепка вирішила публічно звернути увагу на цю проблему. Про необхідність перегляду пріоритетів та збільшення лімітів бронювання для критичної інфраструктури в ефірі Ранок.LIVE заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

За її словами, перевізники сміття мають 100% бронювання, тоді як водії громадського транспорту – лише 50%. Політикиня наголосила, що така диспропорція є несправедливою і прямо впливає на здатність міст забезпечувати нормальну логістику для мешканців. Зокрема, у столиці розширення транспортної мережі та запуск нових автобусів напряму залежать від того, чи дозволить держава забронювати достатню кількість водіїв для їх обслуговування.

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"І я сподіваюся, що в контексті того, що ми говоримо зараз про якісь зміни, про додаткові автобуси, додаткові рейси, Києву дадуть більшу можливість залучити більшу кількість водіїв, а відповідно це означатиме більшу кількість маршрутів, а саме транспортних засобів", — підсумувала Савчук.

Бронювання від мобілізації: які ліміти діють насправді

Станом на 2026 рік Кабінет Міністрів України вніс суттєві зміни до правил бронювання, і умови для цих двох сфер справді відрізняються, хоча реальний розподіл відсотків виглядає інакше.

Для перевізників сміття (сфера управління побутовими відходами) стовідсоткова бронь за замовчуванням не діє. Кабінет Міністрів підняв граничний ліміт бронювання для підприємств критичної комунальної інфраструктури, куди входять теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення відходів – до 75% працівників. Отримати повне, 100-відсоткове бронювання комунальні підприємства можуть лише за одної умови: якщо вони фактично виконують роботи безпосередньо в зонах бойових дій, на прифронтових територіях, і це рішення ухвалюють окремо Міноборони або Мінекономіки.

Для водіїв автотранспортних підприємств, включно з перевізниками пасажирів, базовий ліміт справді залишається на рівні 50% від штату. Це регулюється постановою КМУ №650. Водночас дефіцит кадрів у цій галузі є реальною проблемою: голови асоціацій перевізників неодноразово повідомляли про брак водіїв, слюсарів та механіків, а частина маршрутів у різних містах уже скорочується або дорожчає саме через кадровий голод.

Різницю в лімітах між сферами пояснюють тим, що ЖКГ – теплопостачання, водопостачання та вивіз сміття – офіційно віднесено до критичної інфраструктури життєзабезпечення міст, де кадровий дефіцит загрожує швидкими санітарними та техногенними катастрофами, тоді як громадський транспорт до цієї категорії наразі не входить.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2026 року низка категорій громадян не підлягає мобілізації — серед них люди з інвалідністю, багатодітні батьки, студенти за наявності оформленої відстрочки, заброньовані працівники та жінки.

Також відомо, що українським підприємствам потрібно оновити рішення про статус критичності, якщо його отримали до 2 червня 2026 року та ще не перепідтвердили — без оновленого рішення бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня.