Педагоги, медики, социальные работники: кто получит повышение зарплаты к Новому году

Государство готовит очередную волну повышений заработной платы для нескольких категорий работников — от педагогов до медиков скорой помощи, и некоторые оклады вырастут почти вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

До конца 2026 года представители ряда профессий в Украине могут рассчитывать на повышение заработной платы в соответствии с принятыми правительственными решениями. Рост заработной платы предусмотрен для работников нескольких направлений бюджетной сферы — в частности, благодаря возможности индексации выплат в случае повышения показателя инфляции в стране. Об этом стало известно из закона № 4695-IX "О государственном бюджете Украины".

Педагогическая сфера

В январе 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%, а в сентябре дополнительно повысятся ещё на 20%. Таким образом, к концу года общий рост по сравнению с уровнем 2025 года достигнет 50%. Поскольку к окладу привязан ряд дополнительных выплат, они тоже пропорционально вырастут.

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Изменения коснутся учителей и педагогических работников дошкольного, внешкольного, профессионального, предвузовского и высшего образования. Учреждения, финансируемые из местных бюджетов, получат повышение по отдельному механизму в зависимости от финансовых возможностей конкретной общины, поэтому суммы выплат по стране будут различаться. Кроме того, для прифронтовых регионов до конца года будет действовать доплата в размере 2 600 грн.

Социальные работники

В этом году были пересмотрены также оклады социальных работников и поставщиков реабилитационных услуг — к выплатам по-прежнему будет применяться коэффициент 2,5, что означает рост базовых окладов примерно на 150%. В частности, оклад соцменеджеров вырос с 8 240 до 20 600 грн, специалистов по социальной работе — с 6 770 до 16 930 грн, а младших медицинских сестер — с 4 060 до 10 150 грн. Изменения коснулись около 80 тысяч социальных работников по всей стране.

Медицинская отрасль

На текущий год на доплаты медикам государство выделило около 41 млрд грн. По решению правительства ориентиром оплаты для врачей первичной и экстренной медицинской помощи установлена сумма в 35 000 грн, хотя окончательная выплата будет зависеть от нагрузки, конкретного учреждения и региона.

До конца года сотрудники центров экстренной медицинской помощи в зонах активных боевых действий смогут рассчитывать на доплаты: для врачей — 12 000 грн, для специалистов среднего медицинского звена — 6 560 грн, для младшего медицинского персонала – 2 500 грн, а для водителей – 4 100 грн.

Индексация заработной платы

До конца года сохраняется и возможность повышения зарплаты за счет индексации — впервые корректировка выплат с учетом уровня инфляции произошла еще летом этого года. В сентябре работники получат дополнительные средства в зависимости от базового месяца: около 140 грн для тех, у кого базовым является январь, и 103 грн – для февраля. Механизм индексации напрямую зависит от индекса потребительских цен, который ежемесячно публикует Государственная служба статистики, а доплата начисляется только при условии, что показатель инфляции в нарастающем итоге превысит 103%.

Ранее сообщалось, что правительство заявляет о сохранении выплат пенсий и зарплат в обычном режиме, а средства, сэкономленные по другим статьям бюджета, планируется направлять на оборону.

Также известно, что с началом нового учебного года украинские педагоги будут получать более высокую зарплату, а студенты — стипендии, в два раза превышающие прежние.