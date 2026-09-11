Педагоги, медики, соцпрацівники: хто отримає вищу зарплату до Нового року

Держава готує чергову хвилю підвищень заробітної плати для кількох категорій працівників – від педагогів до медиків екстреної допомоги, і деякі оклади зростуть майже вдвічі порівняно з торішніми показниками.

До кінця 2026 року представники низки професій в Україні можуть розраховувати на підвищення заробітної плати на основі ухвалених урядових рішень. Зростання оплати передбачене для працівників кількох напрямків бюджетної сфери – зокрема завдяки можливості індексації виплат у разі підвищення показника інфляції в країні. Про це стало відомо із закону №4695-IX "Про державний бюджет України".

Педагогічна сфера

У січні 2026 року посадові оклади педагогічних та науково-педагогічних працівників зросли на 30%, а у вересні додатково підвищаться ще на 20%. Таким чином, до кінця року загальне зростання порівняно з рівнем 2025-го сягне 50%. Оскільки до окладу прив'язана низка додаткових виплат, вони теж пропорційно зростуть.

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Зміни торкнуться вчителів та педагогічних працівників дошкільної, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Заклади, що фінансуються з місцевих бюджетів, отримають підвищення за окремим механізмом залежно від фінансової спроможності конкретної громади, тому суми виплат по країні відрізнятимуться. Додатково для прифронтових регіонів до кінця року діятиме доплата на рівні 2 600 грн.

Соціальні працівники

Цього року переглянули й оклади соціальних працівників та надавачів реабілітаційних послуг – до виплат продовжать застосовувати коефіцієнт 2,5, що означає зростання базових окладів приблизно на 150%. Зокрема, оклад соцменеджерів зріс з 8 240 до 20 600 грн, фахівців із соцроботи – з 6 770 до 16 930 грн, а молодших медичних сестер – з 4 060 до 10 150 грн. Зміни торкнулися близько 80 тисяч соціальних працівників по всій країні.

Медична галузь

На поточний рік для доплат медикам держава виділила близько 41 млрд грн. За рішенням уряду орієнтиром оплати для лікарів первинної та екстреної меддопомоги визначено суму 35 000 грн, хоча кінцева виплата залежатиме від навантаження, конкретного закладу та регіону.

До кінця року працівники центрів екстреної медичної допомоги у зонах активних бойових дій зможуть розраховувати на доплати: для лікарів – 12 000 грн, для фахівців середньої медичної ланки – 6 560 грн, для молодших медпрацівників – 2 500 грн, а для водіїв – 4 100 грн.

Індексація зарплат

До кінця року зберігається й можливість зростання зарплати завдяки індексації – уперше осучаснення виплат за рівнем інфляції відбулося ще влітку цього року. У вересні працівники отримають додаткові кошти залежно від базового місяця: близько 140 грн для тих, у кого базовим є січень, та 103 грн – для лютого. Механізм індексації безпосередньо залежить від індексу споживчих цін, який щомісяця публікує Державна служба статистики, а доплата активується лише за умови, що показник інфляції наростаючим підсумком перевищить 103%.

Раніше повідомлялося, що уряд заявляє про збереження виплат пенсій і зарплат у звичному режимі, а кошти, зекономлені на інших статтях бюджету, планують спрямовувати на оборону.

Також відомо, що з початком нового навчального року українські педагоги отримуватимуть більшу зарплату, а студенти – удвічі більші стипендії.