До 10–15 %: в ВАС прогнозируют рост цен на продукты в Украине из-за ударов России

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, сообщил, что продукты в Украине не исчезнут, однако их цены вырастут.

"Враг не пытался — какие бы проблемы он ни создавал с помощью бомбардировок и уничтожения — ему не удастся достичь такой цели, как оставить украинцев без продуктов питания. Продукты есть, продукты будут, и не нужно беспокоиться о том, что нам чего-то может не хватить", — сообщил Марчук в прямом эфире канала "Мы-Украина".

Однако, по его словам, есть и другая проблема. Ведь удары россиян по логистике создают трудности со своевременной доставкой.

Марчук говорит, что задержки могут длиться от недели до 10 дней, но он сообщил, что на самом деле сегодня и производитель, и ритейл диверсифицируют свои каналы сбыта, переходя от прямых поставок от производителя к ритейлу, к магазину: "То есть такие проблемы мы будем решать", — отметил Марчук.

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Впрочем, в осенне-зимний период действительно следует ожидать роста цен на продукты питания.

"В ближайшее время этот показатель может составлять не более 2–2,5 %. Но фактически в течение этого периода он может достигать более 10–15 %, в том числе по всем видам продукции", — сообщил Марчук.

Он подчеркнул, что цены вырастут и на импортные виды продукции.

Напомним, что основатель и совладелец сети Varus Руслан Шостак сообщил, что в Украине с начала полномасштабной войны было уничтожено 2,1 млн кв. м складских площадей классов А и Б. Общий объём оставшихся складских площадей составляет около 2,9 млн кв. м.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла удар по заводу Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

Кроме того, мы сообщали, что 8 сентября российский беспилотник поразил завод REEVA в Белой Церкви Киевской области. В результате атаки производственные и складские помещения получили значительные повреждения. Из-за остановки производства и отгрузки продукции лапша REEVA может временно исчезнуть с полок.