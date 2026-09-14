Россия в четвертый раз нанесла удар по фармацевтической инфраструктуре: поврежден склад лекарств "БаДМ" (видео)

Россияне продолжают целенаправленно наносить удары по украинской фармацевтической инфраструктуре. На этот раз под ударом оказался склад одного из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Одессе, и это уже не первый подобный случай только за последний месяц.

Враг атаковал склад компании "БаДМ" — одного из крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Украине. С начала сентября это уже четвертый случай, когда россияне наносят удар по складам фармацевтической продукции. Об этом сообщают собеседники "Экономической правды" на фармацевтическом рынке.

Склад компании расположен на окраине Одессы, в Хаджибейском районе города. В результате атаки на территории возник пожар, на месте работают спасатели ГСЧС.

Помещения склада получили значительные повреждения. По предварительной информации собеседников издания на фармрынке, обошлось без пострадавших.

Нападение на склад "БаДМ" стало уже четвертым случаем, когда враг целенаправленно наносит удары по объектам фармацевтической инфраструктуры страны.

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Ранее, 3 сентября, в результате российской атаки был поврежден логистический комплекс "Биокон" в Бориспольском районе Киевской области, который считается крупнейшим специализированным фармацевтическим складом страны.

В ночь на 8 сентября российские военные нанесли удар двумя баллистическими ракетами по складу одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции "Оптима-Фарм" в Киеве — того самого, который враг уже разрушал ранее, в 2025 году.

13 сентября российские захватчики нанесли удар по второму по величине складу лекарств в Украине — Universal Logistic.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября Гюнтер Зауттер, советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности, вместе с другими пассажирами был эвакуирован из ночного поезда, следовавшего из Киева в Польшу. В том же поезде ехал и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также сообщалось, что специальный поезд, на борту которого находились европейские советники по вопросам безопасности и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остановили ночью недалеко от границы с Польшей, а пассажиров эвакуировали.