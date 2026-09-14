Росія вчетверте атакувала фармацевтичну інфраструктуру: пошкоджено склад ліків "БаДМ" (відео)

Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по українській фармацевтичній інфраструктурі. Цього разу під ударом опинився склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Одесі, і це вже не перший подібний випадок лише за останній місяць.

Ворог атакував склад компанії "БаДМ" – одного з найбільших дистриб'юторів лікарських засобів в Україні. З початку вересня це вже четвертий випадок, коли росіяни завдають удару по складах фармацевтичної продукції. Про це повідомляють співрозмовники "Економічної правди" на фармацевтичному ринку.

Склад компанії розташований на околиці Одеси, у Хаджибейському районі міста. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, на місці працюють рятувальники ДСНС.

Приміщення складу отримало значні пошкодження. За попередньою інформацією співрозмовників видання на фармринку, обійшлося без постраждалих.

Атака на склад "БаДМ" стала вже четвертим випадком, коли ворог цілеспрямовано вдаряє по об'єктах фармацевтичної інфраструктури країни.

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Раніше, 3 вересня, внаслідок російської атаки було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини, який вважається найбільшим спеціалізованим фармацевтичним складом країни.

В ніч на 8 вересня російські військові двома балістичними ракетами атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм" у Києві – той самий, який ворог уже руйнував раніше, у 2025 році.

13 вересня російські загарбники завдали удару по другому з найбільших складів ліків в Україні – Universal Logistic.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 13 вересня Гюнтер Зауттер, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки, разом з іншими пасажирами був евакуйований з нічного поїзда, який прямував із Києва до Польщі. Тим самим потягом їхав і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Також повідомлялося, що спеціальний поїзд, на борту якого перебували європейські радники з питань безпеки та колишній британський прем'єр Борис Джонсон, зупинили неподалік кордону з Польщею вночі, а пасажирів евакуювали.