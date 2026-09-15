"Київ Цифровий" возвращает деньги: в "Мой кошелек" могут прийти средства за старые поездки

В Киеве средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам, в течение недели будут перечислены на кошелек транспортной карты в приложении "Київ Цифровий".

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Деньги получат пассажиры, которые до 14 сентября включительно не использовали все поездки, приобретённые по старым тарифам.

Стоимость неиспользованных поездок будет зачислена на баланс транспортной карты в раздел "Мой кошелек". Например, если у пассажира было 10 неиспользованных поездок по тарифу 6,5 грн, на кошелек транспортной карты Киева зачислят 65 грн.

Деньги из "Моего кошелька" можно будет использовать для оплаты поездок по действующим тарифам. Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных поездок: 1–9 — 30 грн, 10–19 — 28,9 грн, 20–29 — 27,8 грн, 30–39 — 26,6 грн, 40–49 — 25,5 грн, 50 поездок — 25 грн.

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Чтобы воспользоваться средствами, в приложении "Киев Цифровой" необходимо открыть "Транспортную карту", выбрать нужную карту и перейти в раздел "Мой кошелек" → "Купить поездки".

Средства также можно использовать напрямую через валидатор — как с пластиковой, так и с цифровой транспортной карты. Если на карте нет поездок, валидатор спишет с "Моего кошелька" 30 грн за одну поездку.

Напомним, с 22 июля в Киеве вдвое повысили стоимость проезда в городской электричке Kyiv City Express. Билет в приложениях "Укрзалізниці" и "Київ Цифровий" стоит 30 гривен, тогда как ранее разовый проезд стоил 15 гривен.

В "Укрзализныце" пояснили, что тариф был пересмотрен из-за роста расходов на электроэнергию, содержание и ремонт поездов. При этом все действующие льготы для пассажиров сохранились.

Кроме того, с 15 июля в Киеве повысили стоимость проезда во всех видах общественного транспорта — с 8 до 30 гривен.

В то же время в столичных маршрутках с этой же даты стоимость проезда выросла до 25 гривен.