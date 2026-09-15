"Київ Цифровий" повертає гроші: в "Мій Гаманець" можуть прийти кошти за старі поїздки

У Києві кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами, протягом тижня перерахують на гаманець транспортної карти в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Кошти отримають пасажири, які до 14 вересня включно не використали всі поїздки, придбані за старими тарифами.

Вартість невикористаних поїздок зарахують на баланс транспортної карти в розділ "Мій Гаманець". Наприклад, якщо пасажир мав 10 невикористаних поїздок за тарифом 6,5 грн, на гаманець транспортної карти Києва зарахують 65 грн.

Гроші з "Мого Гаманця" можна буде використати для оплати поїздок за актуальними тарифами. Вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних поїздок: 1–9 — 30 грн, 10–19 — 28,9 грн, 20–29 — 27,8 грн, 30–39 — 26,6 грн, 40–49 — 25,5 грн, 50 поїздок — 25 грн.

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Щоб скористатися коштами, у застосунку "Київ Цифровий" потрібно відкрити "Транспортну карту", вибрати потрібну картку та перейти до розділу "Мій Гаманець" → "Придбати поїздки".

Кошти також можна використати безпосередньо через валідатор — як із пластикової, так і з цифрової транспортної карти. Якщо поїздок на картці немає, валідатор спише з "Мого Гаманця" 30 грн за одну поїздку.

Нагадаємо, з 22 липня у Києві вдвічі підвищили вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express. Квиток у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий" коштує 30 гривень, тоді як раніше разовий проїзд коштував 15 гривень.

В "Укрзалізниці" пояснили, що тариф переглянули через зростання витрат на електроенергію, утримання та ремонт поїздів. Водночас усі чинні пільги для пасажирів збереглися.

Також з 15 липня у Києві підвищили вартість проїзду в громадському транспорті всіх видів — із 8 до 30 гривень.

Водночас у столичних маршрутках із цієї ж дати проїзд подорожчав до 25 гривень.