Произвести можно 60 % от потребности: эксглава "Укрэнерго" назвал проблемы энергосистемы Украины

Бывший руководитель "Укрэнерго" привёл неутешительные данные о темпах восстановления энергетической генерации в Украине. При такой динамике преодолеть дефицит мощностей удастся лишь через десятки лет.

Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что главной проблемой украинской энергосистемы по-прежнему является существенный дефицит генерирующих мощностей. По его словам, темпы строительства новых генерирующих мощностей существенно отстают от реальных потребностей страны. Об этом Кудрицкий рассказал в студии "Шелтера".

Бывший руководитель компании подчеркнул, что ключевой вопрос сегодня — сколько новых электростанций удалось построить в Украине, и ситуация в этом направлении выглядит неутешительно. По его оценкам, если темпы строительства останутся на нынешнем уровне, ежегодно будет вводиться лишь 200–300 МВт новых мощностей, тогда как дефицит составляет 7 тысяч МВт, и каждый может самостоятельно подсчитать, сколько лет понадобится для его преодоления.

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По расчетам Кудрицкого, в настоящее время все украинские электростанции способны произвести лишь 60 % от объема электроэнергии, необходимого потребителям. Дефицит покрывается преимущественно за счет введения графиков отключений.

Бывший глава "Укрэнерго" пояснил, что дополнительный источник — импорт электроэнергии из Европы — также не является стабильным и гарантированным ресурсом. Ситуация может меняться в течение нескольких часов: в определенный момент ресурс может отсутствовать, затем появиться, а впоследствии снова исчезнуть, поскольку это динамичный процесс.

По словам Кудрицкого, потребление и производство в энергосистеме должны находиться в постоянном балансе — буквально каждую секунду. Поэтому, если количество работающих электростанций недостаточно, а потребление растет зимой или в летние пиковые периоды, приходится отключать потребителей, чтобы избежать полного и длительного блэкаута энергосистемы.

Напомним, Владимир Кудрицкий возглавлял правление "Укрэнерго" с 2020 по 2024 годы.

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