Зима может стать переломным моментом войны: Минобороны Польши предупредило о планах России

Цезарий Томчик — заместитель министра обороны Польши, обратил внимание на тревожную тенденцию. По его словам, ближайшие месяцы могут стать решающими для хода всей войны, а атаки вблизи польской границы являются частью более широкой стратегии Кремля.

Заместитель главы польского Минобороны Цезарий Томчик заявил, что недавние атаки России вблизи границы с Польшей направлены на перекрытие каналов военных поставок в Украину. Чиновник высказал предположение, что предстоящие месяцы, а особенно зима, могут стать решающим этапом войны, и не в пользу Киева. Об этом он рассказал в беседе с изданием TVN24.

По словам Томчика, в Москве считают, что именно зима может стать переломным этапом в ведении боевых действий, тогда как Украине сейчас необходима максимальная поддержка западного мира, чтобы выстоять и эффективно противостоять воздушным атакам.

Заместитель главы польского Минобороны также обратил внимание на трансформацию российской стратегии за последние месяцы. Ранее атаки носили характер ночных ударов с четким началом и концом, тогда как сейчас Кремль держит Украину в состоянии непрерывной боевой готовности, фактически осуществляя обстрелы круглосуточно.

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Последние удары по западу страны, по оценке Томчика, также не являются случайными. Они представляют собой своеобразную проверку реакции НАТО и возможной готовности союзников оказывать дальнейшую помощь.

Чиновник рассказал, что среди информации, предоставленной американской разведкой, фигурируют и сценарии, касающиеся европейских государств. Он воздержался от раскрытия конкретных деталей, однако отметил, что события в Германии, такие как возможные диверсии и усиление гибридной войны в беспрецедентном масштабе, могут повториться в других формах на границах, в частности в странах Балтии вблизи территории НАТО. По словам Томчика, это вполне реальные сценарии, способные перерасти в гораздо более серьёзную угрозу.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие европейские политики едва не попали под российскую атаку во время поездки на поезде из Украины в Польшу. Беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в двух километрах от польской границы.

Также известно, что ночью 13 сентября специальный поезд, на борту которого находились европейские советники по вопросам безопасности и Борис Джонсон, остановили недалеко от границы с Польшей, а пассажиров эвакуировали.